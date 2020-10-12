PANTONE 最新色是女性「月經紅」！　驕傲亮紅背後寓意曝光

▲ PANTONE 揭曉最新色「月經紅」（Period） 。（圖／翻攝自PANTONE IG）

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全球知名的色彩權威機構 PANTONE，在近期無預警公開最新的色調，此次的新色名叫「月經紅」（Period），沒看錯，通過PANTONE與瑞典女性生理品牌「INTIMINA」合作，希望大家往後談起月經，都可以不再羞於見人，而是想起這個勇敢、驕傲的鮮紅色。

▲ PANTONE代表2019年的「活珊瑚橘」（Living Coral）、2020年的「經典藍」（Classic Blue） 。（圖／翻攝自PANTONE IG）

PANTONE 每每公佈全新色調，背後都會藏著鼓舞人心的寓意，例如代表2019年的「活珊瑚橘」（Living Coral）、2020年的「經典藍」（Classic Blue），都藏有療癒的正面意義。此次則是與瑞典女性生理品牌「INTIMINA」合作，打造「Seen+Heard」計畫，主角就是新色「月經紅」（Period），雖然並非年度代表色，卻引發大批網友關注。

在 Instagram 查看這則貼文 PANTONE（@pantone）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 9:05 張貼

關於「月經紅」（Period）的由來，其實是因為女性談到月經時總會感到不好意思，所以才會稱呼月經為「大姨媽」、「那個來」，但月經應該是女性感到驕傲的象徵，任何人都應該正視。此次新色就以幫助月經達到「去污名化」為目的，賦予Period亮眼的鮮紅色，介於正紅之間，帶點粉調更有活潑氣息， PANTONE 透過Period給予大家勇敢的力量，往後女性也擁有屬於自己的專屬色彩。

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