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美妝品牌攜手男神更吸晴！劉以豪、曾敬驊、瘦子讓人少女心爆棚

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美妝品牌今年很不一樣！跳脫以往愛找女藝人合作的慣例，大家陸續鎖定眾男星的吸睛魅力，從年初的許光漢，一直到最近的瘦子、劉以豪，都陸續為美妝品牌們拍攝形象影片或成為專屬大使。

雅詩蘭黛首位底妝大使劉以豪

雅詩蘭黛隆重宣布品牌首位底妝大使「劉以豪」！這也是雅詩蘭黛廣受大家喜愛的底妝「粉持久」系列，首次簽下品牌大使，希望與「國際男神」劉以豪一起攜手合作，強強聯手，讓更多人知道底妝系列的好用。

有著「國際男神」稱號的劉以豪，勇於挑戰每項任務，希望把每件事做到無懈可擊，除了戲劇發展，最近也轉戰唱片圈，用歌聲溫暖每個喜愛他的粉絲。對於接下雅詩蘭黛底妝大使，劉以豪表示心情非常的興奮，本身喜歡清新自然妝感的劉以豪選擇粉底的必備條件就是「能完美打擊瑕疵並且抗汗防油光、不脫妝的」，雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底就是一款超越他心中條件、擁有超強遮瑕力和抗汗防脫妝力的唯一指定底妝。

MAKE UP FOR EVER X 曾敬驊合作影片

MAKE UP FOR EVER 專業明星級粉底「UHD超上鏡粉底液」也找來新生代實力派演員「國民學弟」曾敬驊，合作一支充滿戲劇張力與感情的影片，傳達UHD超上鏡粉底液在鏡頭前專業且完美的底妝呈現，就如同專業演員在鏡頭前的完美表現，以及對演員角色的極致追求。曾敬驊在演員這條路總是全力以赴，他在片中展現五分鐘進入角色情緒、三秒鐘立刻掉眼淚的表現，也讓人大呼過癮。

新生代實力派演員曾敬驊 X MAKE UP FOR EVER UHD超上鏡粉底液影片：

歐舒丹X瘦子拍攝重啟歐舒丹星光三部曲

瘦子 E.SO為保養品牌歐舒丹明星商品「星光瓶」光萃肌活露，首度拍攝重啟星光三部曲影片，揭露大家從未見過的模樣。重啟星光三部曲影片分別為《淨化篇》、《重啟篇》、《發光篇》。

Bobbi Brown X許光漢七夕唇膏影片

Bobbi Brown則是在今年七夕前請到「國民男友」演繹最強約會唇膏- 迷戀輕吻唇膏 #Cranberry，雖然才短短11秒，但許光漢在影片中勾人的眼神與雙唇，已經讓眾多「許太太」再次陷入怦然心動的甜蜜熱戀！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

創美妝界公益先例！雅詩蘭黛「2020線上直播公益演唱會」，庾澄慶、蘇慧倫、周興哲群星響應，傳遞粉紅力量

用音樂讓粉紅絲帶更具力量！台灣雅詩蘭黛集團2020粉紅絲帶線上演唱會「團結你我 終結乳癌」，幫助更多的乳癌病友！

靠男神吸睛！美妝品牌攜手劉以豪、瘦子、曾敬驊、許光漢合作，讓人少女心噴發不停

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 許光漢, 劉以豪, 瘦子, 曾敬驊
fashion.net

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