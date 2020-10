美妝品牌攜手男神更吸晴！劉以豪、曾敬驊、瘦子讓人少女心爆棚

美妝品牌今年很不一樣!跳脫以往愛找女藝人合作的慣例,大家陸續鎖定眾男星的吸睛魅力,從年初的許光漢,一直到最近的瘦子、劉以豪,都陸續為美妝品牌們拍攝形象影片或成為專屬大使。

雅詩蘭黛首位底妝大使劉以豪

雅詩蘭黛隆重宣布品牌首位底妝大使「劉以豪」!這也是雅詩蘭黛廣受大家喜愛的底妝「粉持久」系列,首次簽下品牌大使,希望與「國際男神」劉以豪一起攜手合作,強強聯手,讓更多人知道底妝系列的好用。

有著「國際男神」稱號的劉以豪,勇於挑戰每項任務,希望把每件事做到無懈可擊,除了戲劇發展,最近也轉戰唱片圈,用歌聲溫暖每個喜愛他的粉絲。對於接下雅詩蘭黛底妝大使,劉以豪表示心情非常的興奮,本身喜歡清新自然妝感的劉以豪選擇粉底的必備條件就是「能完美打擊瑕疵並且抗汗防油光、不脫妝的」,雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底就是一款超越他心中條件、擁有超強遮瑕力和抗汗防脫妝力的唯一指定底妝。

MAKE UP FOR EVER X 曾敬驊合作影片

MAKE UP FOR EVER 專業明星級粉底「UHD超上鏡粉底液」也找來新生代實力派演員「國民學弟」曾敬驊,合作一支充滿戲劇張力與感情的影片,傳達UHD超上鏡粉底液在鏡頭前專業且完美的底妝呈現,就如同專業演員在鏡頭前的完美表現,以及對演員角色的極致追求。曾敬驊在演員這條路總是全力以赴,他在片中展現五分鐘進入角色情緒、三秒鐘立刻掉眼淚的表現,也讓人大呼過癮。

新生代實力派演員曾敬驊 X MAKE UP FOR EVER UHD超上鏡粉底液影片:



Bobbi Brown X許光漢七夕唇膏影片

歐舒丹X瘦子拍攝重啟歐舒丹星光三部曲

瘦子 E.SO為保養品牌歐舒丹明星商品「星光瓶」光萃肌活露,首度拍攝重啟星光三部曲影片,揭露大家從未見過的模樣。重啟星光三部曲影片分別為《淨化篇》、《重啟篇》、《發光篇》。

在 Instagram 查看這則貼文 L'OCCITANE en Provence Taiwan(@loccitanetw)分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 22 日 上午 4:00 張貼

Bobbi Brown X許光漢七夕唇膏影片



Bobbi Brown則是在今年七夕前請到「國民男友」演繹最強約會唇膏- 迷戀輕吻唇膏 #Cranberry,雖然才短短11秒,但許光漢在影片中勾人的眼神與雙唇,已經讓眾多「許太太」再次陷入怦然心動的甜蜜熱戀!

在 Instagram 查看這則貼文 許光漢(@kuanghanhsu)分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 2:37 張貼

