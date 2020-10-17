漂染燙、受損髮必備6款超強護髮　維持有光澤不再毛躁分叉

習慣染燙、甚至漂染頭髮的人，最需要就是能夠滋潤髮尾和髮絲的護髮產品，這次將來推薦6款特別適合給重度受損髮族群的有感護髮，從滋養到護色都有！

推薦漂染受損髮護髮品

漂染過後的頭髮強韌度大減，對於熱的承受力也變差，因此不論是洗頭時的水溫、熱工具使用到戶外太陽曝曬，都會造成頭髮傷害。因此每天洗頭時都一定要做好護髮工作，搭配加強滋養髮絲的護髮產品，使用造型工具和外出前先使用，為受到熱傷害的髮絲進行防護。以下將來推薦適合漂染受損髮質使用的護髮產品：

1.Hair Rituel by Sisley 賦活重生奇蹟修護髮精萃

這是一款針對受損髮修護的晚安面膜，因髮絲纖維最外層的脂質膜由18-MEA脂肪酸組成，Hair Rituel實驗室研發出一種獨家成分－類18-MEA活性成分，能針對受損髮絲提供修復，補充原有已受損的18-MEA。

屬於膏狀的質地，但只要一抹開就會轉化成絲滑的油脂，滋養髮絲卻一點也不造成油膩扁塌。延續Hair Rituel全系列的頂級柑橘及木質調香氣揉合，同步療癒身心。

使用方式：乾髮取用50元硬幣大小，充分塗抹於髮絲上，等待30分鐘後沖洗乾淨。也可於塗抹後入睡，8小時後醒來再清洗。

2. AVEDA花植結構系列

這是AVEDA第一次推出的結構護髮系列。AVEDA堅持不用傳統化學合成結構式護髮，花了六年時間研究，運用93%花植原料開發出鏈鍵修護科技，針對頭髮的三層結構「皮質層、表皮層、疏水性表皮層」由內而外進行專門修護。

此系列有兩款深層修護髮絲的「花植結構重鍵護髮乳、花植結構重鍵護髮膜」，兩款皆是來自植物分子科技的高濃縮修護配方，差別在於質地上的滋潤度。護髮乳比較輕盈，適合細軟髮、喜歡質地輕爽感的人；髮膜質地更為濃郁，適合喜歡頭髮潤澤感受，或是粗硬髮、重度受損髮質使用。

3. rahua神奇核果熱修護輕盈滋養霜

是一款輕盈質感的護髮乳霜，被譽為「熱風防護罩」，在使用吹風機或離子夾等整髮器之前使用，達到修護及防止熱傷害的功效，特別適合一般至細軟髮質、熱風吹整、經常使用離子夾或整髮器、戶外活動時間較長的人，夏季每天使用。

4. Christophe Robin 抗氧化護色系列

Christopher Robin開發的護髮產品一直是以養護為核心，特別看重染後頭髮的生理變化，此款「抗氧化護色系列」推出洗髮精和髮膜，簡單的洗、護兩步驟適合日常居家護理。加入抗氧複合核心卡姆果成份，有保護力的弱酸性pH值和不含SLS的溫和配方，能溫和的洗淨受損髮絲，使毛鱗片恢復整齊閉鎖，頭髮更加柔軟。

5.巴黎卡詩 燦金絕色系列

此系列專為漂染後有矯色需求的冷色、棕色髮使用。添加高山雪絨花精萃，能修護漂染後脆弱易斷的髮纖。同時提升秀髮防禦力、預防染後掉色；玻尿酸能填補髮纖、深層持久鎖水；紫羅蘭矯色粒子能立即中和去黃成為霧金色調，使冷色系髮色更精準持久，減少因漂染造成的秀髮泛黃、橘、銅困擾。

6.TSUBAKI思波綺 金耀瞬護髮膜

若想找尋開架護髮膜，那就要推TSUBAKI零秒髮膜，其「瞬護髮芯技術」加強高效美容成分吸收，可以不需要等待就立即沖洗，非常適合想要速效的懶人。富含山茶花精油、珍珠蛋白、氨基酸、玻尿酸、蜂王漿等濃郁的美容成分，洗潤髮後直接使用，立即沖洗也能發揮修復護理功效。

還推出了環保補充包，比罐裝價格更划算，設計為簡易手撕包裝設計，倒入罐中補充輕鬆不沾手。

價目表

Hair Rituel by Sisley賦活重生奇蹟修護髮精萃125g，NT$3,500

AVEDA花植結構重鍵護髮乳150ml，NT$1,600/350ml，NT$3,000

AVEDA花植結構重鍵護髮膜200ml，NT$2,200/ 450ml，NT$3,800

rahua神奇核果熱修護輕盈滋養霜60ML，NT$1,800

Christopher Robin抗氧化護色洗髮乳250ml，NT$1,180

Christopher Robin抗氧化護色髮膜250ml，NT$1,360

KÉRASTASE燦金絕色髮浴保濕型250ml，NT$1,000

KÉRASTASE燦金絕色髮浴250ml，NT$1,000

KÉRASTASE燦金絕色玻尿酸水光髮膜250ml，NT$1,200

KÉRASTASE燦金絕色髮膜200ml，NT$2,000

TSUBAKI思波綺 金耀瞬護髮膜180g，NT$350

TSUBAKI思波綺 金耀瞬護髮膜補充包150g，NT$250

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2020秋冬染髮就換「霧光感X法式手刷染」必推3大髮色：波本棕、橄欖綠和霰灰藍

● 漂染燙、受損髮必備6款超強護髮推薦，讓髮絲不毛躁分叉，維持有光澤的好髮質！

● 早秋就染「霧感玫瑰紅棕」髮色，跟著李聖經、水原希子變髮，超顯白顯嫩！