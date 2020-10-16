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《艾蜜莉在巴黎》超級閨蜜本業是模特兒　私服都是法國女人的優雅帥氣

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因《艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）》而擁有最佳閨蜜稱號的法國金髮尤物Camille Razat，私底下的服裝穿著又是如何呢？

▲camillerazat。（圖／翻攝自IG@camillerazat）

16歲便出道的Camille Razat，170公分的身高雖然在模特兒界稱不上高挑，但憑藉著精緻的臉蛋和灰藍色的雙眸，還有那一頭亮麗金髮，使他登上著名品牌如LV、Cartier等形象大片，甚至在24歲那年闖蕩戲劇圈，一直到26歲這年的首部美劇作品《艾蜜莉在巴黎》，使他的演藝之路開始大放異彩。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

劇中採用本名的Camille Razat，以可柔可剛的甜姐兒形象擄獲眾人的心，好比出席正式場合時身穿皮革寬領背心增添氣勢、和男友約會時以波卡圓點的透紗配上洋裝襯出甜美氣息，私下與朋友相聚時的夾克和貝蕾帽裝扮，都是粉絲們值得參考的穿搭範本。

▲camillerazat。（圖／翻攝自IG@camillerazat）

走出戲外，Camille Razat則偏愛休閒T-Shirt和丹寧褲的服裝組合，簡單卻時髦有型，偶而也會與頭巾做搭配，藉此增添瀟灑的帥女孩氣息。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

造型上，Camille Razat也會將寬鬆的衣擺打結，營造出率性氛圍，同時替單調的衣裝佐上細節巧思。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在挑選西裝外套時，Camille Razat則偏愛嘗試色彩飽和甚至動物紋的華麗款，帶出強烈的個人品味，服裝造型則會以純黑的單品做為搭配，打造華而不雜的時髦裝束。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

誰說西裝外套只能和T-Shirt、襯衫與洋裝搭配，Camille Razat就將皮革襯衫作為打底，並外罩上西裝外套、穿上落地寬褲，形塑出中性的帥氣層次，另外也可藉由髮箍注入一絲甜美氛圍。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不分春夏秋冬，女孩們衣櫥都應該擁有一件濃郁色調的紅色上衣，不但能襯出好氣色，整體看來也更顯活力充沛，青春又動人。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

說到法國女人不能缺少的配件，一定少不了貝蕾帽或是報童帽的選項。外出時只需簡單戴上一頂，即可替造型增添滿滿法式風情。另外也可透過角度的調節，賦予顯小臉的修飾效果。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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