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萬人追蹤七歲潮童「乳絲」　除了萌帥還是BTS、吳亦凡的小粉絲

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Instagram 上破萬人追蹤，年僅七歲的乳絲因為有一對熱愛潮流搭配的爸媽，從小就浸染各式風格中，培養出屬於自己的時尚嗅覺。不論大人小孩，都能把這位小小潮童作為指標，對於型格品味，他有什麼要說呢？

Marie Claire（以下簡稱M.C.）：用一句話形容自己？

乳絲（以下簡稱乳）：我很帥氣。

M.C.：如何定義自己的風格？

乳：大概像實境節目《潮流合夥人》，或是說唱歌手Ice一樣，偏嘻哈街頭風。

M.C.：你的年齡如何影響你的時尚選擇？

乳：沒有限制！我不會因為什麼東西適合什麼年齡就不去嘗試，例如我小時候不喜歡戴戒指，長大後就喜歡。喜好是隨時間在改變的。（乳絲媽媽：大班的時候明明因為想買一只戒指，哭到拖不離店家。）

M.C.：你覺得永遠不會退流行的時尚物件是？

乳：亮片衣服及手錶。

M.C.：如果只能配戴一項配件出門，你會選？

乳：還是手錶，因為能增加帥氣度，還可以看時間很方便。

M.C.：最具珍藏價值，或特殊回憶的時尚物件是？

乳：牙齒！我想把自己的牙齒做成項鍊。

M.C.：平常會關注的穿搭達人是？為什麼？

乳：BTS跟吳亦凡。因為吳亦凡戴眼鏡很帥、很有型；而BTS穿的衣服都很酷。

M.C.：平常如何汲取最新潮流資訊？

乳：看《中國新說唱》和《潮流合夥人》，還有看BTS的練舞影片，觀察他們的穿搭。

M.C.：最喜歡時下哪種時尚風格？

乳：舉例來說，像《決戰時刻》裡軍人身著的軍裝。再來是多層次穿搭也很有挑戰性，最後還有西裝。

M.C.：還沒嘗試過，未來會想多嘗試的風格/穿搭是？

乳：Bigbang 以前的舞台造型有很多鉚釘元素，會想嘗試看看。另外像是結合暗黑科技和未來機能的軍人混搭機器人風格。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 潮童, 潮孩, 乳絲
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