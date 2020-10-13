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《青春紀錄》朴素丹不是主流美又怎樣！只用3款基本單品　把秋冬穿出時髦味

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平時有再關注韓流文化的你，一定有看過首部獲得奧斯卡獎最佳影片獎的電影《寄生上流》，朴素丹飾演的就是在電影中窮人家的女兒，憑著電影中精湛的演技，終於讓她獲得小螢幕的演出機會，在《青春紀錄》中首度飾演女主角，並與有國民女婿之稱的朴寶劍，一起譜出浪漫的愛情戲碼。

朴素丹在《青春紀錄》中飾演一名彩妝造型師安正河，擁有溫暖人心的特質，是個務實派的角色，因為人物角色的設定，她在劇中的穿搭非常貼近我們一般人的穿著，今年秋冬不妨就從她在劇中的穿搭學起，不論是正式的西裝外套、簡約的大地卡其色，或是近年崛起的造型包包，每一套都值得你筆記。

白色襯衫

氣候進入秋冬，不少女生會選擇白襯衫作為穿搭，如果不想看起來單調、呆板，可以像安正河披上一件深色的毛衣增加造型感，下身選擇丹寧寬褲、西裝長褲都很適合作為上班造型。

大地卡其色

微涼的秋季，卡其色、大地色系就成為這個季節的熱門色號，不少風衣外套、罩衫、寬褲也換上充滿秋天感的大地色系，像是安正河選擇卡其色西裝外套，搭上同色系的長褲，營造濃濃的秋意，看起來更是氣質滿分。

西裝外套

天氣漸漸轉涼，這種時候就是西裝外套出動的時機，不論是看似專業的經典黑色，或是能展現活潑感的亮色系，都是秋冬穿搭不能或缺的單品，裡頭可以選擇雪紡襯衫突顯專業性，或是以洋裝展現女人魅力。

造型包款

近年來，各種不同造型的迷你包款，絕對是每個女生都應該入手的行頭，雖然它的容量不大，能裝的東西不多，不過獨特的造型可是能幫整體穿搭增添不少亮點。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人, Marie Claire, 青春紀錄, 朴素丹, 穿搭
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