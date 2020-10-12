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《艾蜜莉在巴黎》話題造型大解析！你是Emily、Mindy、還是Sylvie？

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上映前就話題滿點的《艾蜜莉在巴黎》，隨著影集的首播更加深了影迷對時尚產業及法國巴黎的嚮往。不僅女主角是有著「現代版奧黛麗赫本」之稱的Lily Collins主演，背後的製作更找來經典美劇《慾望城市》的御用團隊，以及《穿著Prada的惡魔》的時尚造型教母Patricia Field一手操刀全劇造型，從服裝、配件到珠寶，樣樣皆經過精心挑選，並透過Emily、Mindy、Sylvie等三位主角的穿搭，詮釋出女性身處在不同生長背景因而造就的風格轉變：

Emily

為了符合故事背景法國巴黎，又或許是多年來對於巴黎的嚮往，Lily Collins所飾演的女主角Emily，在造型上充分展現她對於美好未來的期盼，例如印花襯衫裙搭配粉色拼街外套、青蘋果綠毛呢大衣與同色系格紋裙...又或是繽紛色等配件，透過亮眼配色傳遞她對這份異國工作的熱情，另外像是千鳥格紋貝雷帽和花卉絲巾，這些極具法式風情的配件，都足以彰顯Emily對巴黎的喜愛。

就如Mindy曾對Emily說的那句：「其實並沒有，我只是出於禮貌，妳看起來就像個美國人。」雖然Emily格外地想融入當地的文化，但從服裝的挑選便可看出蹊蹺，好比印有巴黎風景的水藍色襯衫、豹紋拼接的圖印小洋裝、亮彩色的圖騰洋裝等，均悄悄透露著Emily骨子裡的美國魂，但不得不說，如此繽紛的造型卻也成功襯出她俏皮且樂觀甜美的性格。

放下你手邊的「保守派」服裝，大膽嘗試飽和色調或是俏麗的花卉款，或許這些看似難以駕馭的單品，在劇中，都使Emily成為街頭上最耀眼的時髦焦點。

出席宴會時，Emily則捨棄平日上班時的鮮明配色，反倒以經典的黑色小禮服搭配極簡風珠寶，展現典雅大方的氣質女伶形象。然而除了不敗黑，沈穩且充滿女性魅力的酒紅色也是女孩們值得嘗試的色彩選擇。

Mindy

劇中飾演Emily在巴黎結交的第一位朋友的Mindy（Ashley Park飾），相較於Emily的穿搭風格，Mindy相對成熟許多，時常以霧粉、天藍等溫柔色系亮相，又或者透過純色系單品搭配印單一花印服裝，平衡過分花俏的整體質感，同時不忘以珠寶點綴自身華麗品味。

然而，Mindy偶而還是會以略為浮誇的服裝亮相，好比羽毛大衣、潑墨碎花配上同色系寬延帽，藉此透露她對巴黎這座城市的美好嚮往。

和姐妹外出約會時該如何穿才能襯出個人風韻呢？劇中Mindy便選擇穿上小露性感的V領小洋裝，仔細看，手腕處還戴有造型袖口，完美突顯絕佳時尚敏銳度。又或者大膽地穿上鱷魚皮紋的大衣洋裝，並腳採同一面料的過膝長靴，展現她那直爽的輕熟女人味。

Sylvie

從談吐到穿著風格，Sylvie（Philippine Leroy-Beaulieu飾）完美詮釋出典型的法國女性形象。造型上從配色、剪裁到配件的挑選，皆可看見Sylvie講究的「法式美學風格」，好比身穿船型領長袖洋裝時，Sylvie會特地於左胸領口別上貴氣的金銅胸針，又或者在優雅的黑色小禮服上繫上霸氣的漆皮寬腰帶...透過細節巧思突顯絕佳的審美觀點。

想效仿正宗的法國女人穿搭，那麼參考Sylvie的造型準沒錯！在一片沈穩的暗色調中，Sylvie會選擇以單一亮色單品襯出整體造型重點，看似簡單卻相當吸睛。另外你也可以嘗試法國女人最愛的套裝，並配戴上份量感的珠寶首飾，襯出自身的幹練風格魅力。

出席晚宴時，Sylvie則會選擇以低調而高雅的黑色做為主色，並藉由網紗、亮片、動物皮革等這類華麗元素，替自己罩上一層女王般的霸氣風貌。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 艾蜜莉在巴黎, Lily Collins
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