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安格斯12星座一周運勢10/12-10/18　最後一波水逆開始！恭喜天秤、射手沒被掃到

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牡羊　3.21~4.20

表面看似風平浪靜，但其實在水逆引動下羊座最近即將走入感情的風雨期，交往中的羊歷經無數無交集的溝通後，內心之中已經有了不同的想法，這段感情該去、該留，就看你如何決斷；單身者桃花將至未至。工作忙碌之際，最好能找個機會好好的放鬆自己，怕在沒完成就覺得疲累而慢下腳步，如此只有歹戲拖棚。

金牛　4.21~5.20

雖然水逆如大軍壓境般令人頭皮發麻，不過這周牛座表現相對中規中矩，在有一點小忙又不會太忙的情況下，都能很平和的發展，只是別人對你有某些微詞，與同儕、同事彼此少了點真心相待，很可能留下讓人議論的話柄。人際上的壓力可以從感情中得到緩解，這週蟹座感情順利，兩人溫馨的互動也為蟹座注入了滿滿活力。

雙子　5.21~6.20

隨著行星在這週陸續位移，雙子運勢也彷彿小小洗牌，擁有一番不同的氣象，水逆期間你首先要面對的就是工作與家庭生活的切換，開始要重整旗鼓，把焦點放在事業面，該執行的目標得跟上腳步，而另外要注意的就是心情上的調適，急躁與貪多務得都會讓這週的你欲速不達喔！

巨蟹　6.21~7.21

對於蟹座來說並沒有構成太大的威脅，在什麼位置做什麼事，每個局勢一直以來都能恰如其分的掌握著，倒是這週感情運有隱藏著某些暗潮洶湧的一面，與伴侶之間可能進入幾番考驗，也是時候把不滿的地方攤開來溝通了，如果只是默默忍耐，只會把小事化大。單身者本週桃花乏人問津，但熟識的朋友中倒有許多互動！

獅子　7.22~8.22

工作量在不知不覺下默默增多，這獅兒首要面對的，就是事業與心情上的銜接，如果還一直沉浸在慵懶與美好的狀態，只會讓你在處理事情時感覺更加棘手。另一方面，獅座本週人氣扶搖直上，雖然事情不少，但身邊不乏助你一臂之力的貴人，但若一意孤行，只怕工作量加倍又吃力不討好。

處女　8.23~9.22

本週處女座看來會在許許多多波折中度過，尤其金錢方面愈投入，愈發現小錯不斷，然後事情沒完沒了、十分勞累，由於你實在有些太粗心，如果不能提高警覺，永遠只有收不完的尾。感情上實際的你最近則難得表現出細膩浪漫的一面，必要時可以先請好友指點，好好學習如何去愛。

天秤　9.23~10.22

多虧了太陽坐命的強大牽引力，本週秤座也算是少數沒有受到水逆牽連的星座，本週的你將保持著旺運的高水準，工作上企圖心增強，比之前更積極了，雖然小挫折還是不少，但能在過程中得到肯定。感情上還需要更細膩的包容力，記住！太過心急會搞砸一切，這週最好以靜制動，好好觀察對方的反應再來決定下一步。

天蠍　10.23~11.22

水星由順轉逆的那刻起，蠍座也等於默默退出了幸運行列，這段時間運勢雖然較前陣子略為遜色，但比起其它星座還是相對好運！可以更務實的在自己的崗位上打拼。工作上可能有些小變動，需要花點時間適應，拿出你的專業，就能逢凶化吉。感情上別錯過任何關於戀愛的預感，微涼秋日裡有段暖心戀愛。

射手　11.23~12.21

比起其它受到水逆衝擊的星座，射手顯然沒有顯得那麼兵慌馬亂，這週的你表現穩定，雖然波折仍避免不了，不過只要是你想完成的事情，大都能依固定的速率前進，這週有獨立作業、發展才華的機會，容易在單打獨鬥中展現出自己的能耐，切忌過度張揚，讓好不容易到手的強運轉手讓人。

摩羯　12.22~1.19

本週摩羯適合發揮自己天賦潛力「把自己邊緣化」，別讓自己用手接落下的刀子，水逆期間能低調就低調一點吧！感情方面戀愛運下滑，你其實沒有太多羅曼蒂克的情懷，不管身邊有沒有人，你的焦點絕大多數仍擺在自己的身上，就算有不錯對象出現，你也頂多留下印象，卻不會留下回憶。

水瓶　1.20~2.18

本週水星逆行進入瓶座事業宮位，將或多或少衝擊到此刻你最想努力的目標，不論是正職或額外有兼差，某些不得已的失誤將很可能打壞你的腳步，讓過程手忙腳亂，表現自然也大打折扣。想爭名、爭利、刷存在感，此時顯然不是時候，不如就低調一點，把專注力放在自己的職責上，凡事只求盡力。

雙魚　2.19~3.20

水逆發生在9宮，意謂著接下來將近兩週的時間，魚兒很容易呈現心浮氣躁的狀態，對於現階段狀況既不滿意卻也無能為力，無論是在工作、學業或是人際互動上，都少了以往的耐心與高EQ，情緒上的起起伏伏將可能大大影響表現。此時情人、心上人會是你內心的解語花，當你壓力大到無以復加時，試著和情人聊聊，也許能為你找出解套的辦法。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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