「氣質裸米」色調來襲！5款平價彩妝新品　整個秋天都是溫柔小姐姐

2020秋冬韓系平價彩妝新品發表，我們為大家介紹幾款韓國秋冬彩妝新品，不管是主題、包裝或是產品色系都很有特色，今年除了秋冬感明顯的橘棕外，可以看到許多品牌的色選都有裸色、米色，看來給人氣質印象的「裸米色」絕對是今年秋冬必備的色系啊！

eSpoir：氣質復古蕾絲 帶出秋日知性

eSpoir是許多韓國專業彩妝師愛用的品牌，價錢位於專櫃和開架之間，從2018年開始只要進入春夏、秋冬，季節轉換之際，就會推出眼頰書，今年趨勢大走復古風，Lookbook的主題也定調為「復古蕾絲」，就像在小巷中散步，無意間發現的復古下午茶咖啡廳一樣。

▲（圖／eSpoir官網）

從包裝到眼影配色都是以淡雅的裸米色系為主，眼影配色包含裸膚色x大地色，珠光部分則有古銅橘色配上香檳銀色雲母亮片；腮紅色搭配實用的杏桃粉橘，整體可以呈現出溫柔日常、卻又不無聊的妝容。

Peripera：復古Disco x 玉女歌手的碰撞

peripera是一個定位比較少女的韓國品牌，代言人是先前出演網路劇《ATEEN》廣為人知的女團April成員娜恩，這款眼影盤的概念是復古錄音帶，一字排開是不是超可愛！

▲（圖／peripera官網）

新色BurntBreeze是偏橘色調的大地色系，有秋天楓紅感；MutefulRose則是以紫羅蘭為主軸的紫調大地色系，仙氣十足，這兩款新色的共通點則是大地色，都用百搭的米色系喔！

3CE：液態眼影 手指輕鬆完成眼妝

▲（圖／3CE官網）

3CE每次推出新品都會引發討論，本季他們推出了液態的霧面眼影，根據官方的說明主要是用來當成眼影打底使用，剛點上質地偏水、推開後就會化成粉霧狀，色系以裸色、土色和粉色為主，平常習慣淡妝的你，單獨使用它就能迅速的完成眼妝！

Etude：以皮革感帶出精緻質感眼妝

▲（圖／Etude官網）

說到Etude一定會想到他們的10色眼影盤，在2020秋天他們推出了皮革工坊新色，眼影盤色調如其名，是以較為深邃的橘棕色調為主軸，搭配淺色系的粉膚、米色系，任意組合都能畫出一個超「秋」的眼妝！

Innisfree：摩登甜美兼具的馬卡龍色調

▲innisfree摩登復古限量睫毛膏，NT$450；innisfree摩登復古限量打量組，NT$520；innisfree摩登復古限量腮紅盤，NT$550；innisfree摩登復古限量眼彩盤，NT$920。（圖／innisfree韓國官網）

這次的風格是粉嫩復古風，眼影盤、腮紅盤包裝都是粉色系為主，其他還有像是唇膏、打亮餅、睫毛膏等產品，配色實用好上手，為了迎接innisfree 20週年，這系列韓國跟台灣已經在10/1同步上市啦！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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