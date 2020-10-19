專為睫毛設計的卸除液3款　一用就乾淨，刷出蟑螂腳也有救

除了眼唇卸妝液、卸妝油之外，卸睫毛膏其實還有別的選擇！專門為眼睫毛設計的「睫毛膏卸除液」能精準針對每一根睫毛卸妝、速度快又乾淨。一起來看看有哪些好用的睫毛膏卸除液。

外型就和睫毛膏一樣

相信大家在卸除睫毛膏時一定曾遇過這些困擾，要卸很多次才能乾淨、使用卸妝棉來回擦拭易長細紋、濕敷眼唇卸妝液又容易流入到眼睛…所以許多美妝品牌貼心推出專門針對睫毛卸妝的「睫毛膏卸除液」。外型長得就像睫毛膏一樣，用法也比照刷睫毛膏的方式從根部刷起，再直接以化妝棉擦拭或以水沖掉就能輕鬆卸完睫毛。

CLIO珂莉奧絕色玩美睫毛膏卸除液

油含量比眼唇卸妝液高，所以可以快速有效地卸除防水睫毛膏。採用密集鋸齒狀齒痕的刷頭設計，能完整清潔到每一根睫毛。同時，如果上睫毛膏不小心結塊變成蟑螂腳，也可做為改妝使用。

前端彎曲的刷頭，沾取卸除液後，使用刷頭將睫毛刷開即可，能完整清潔到每一根睫毛，之後僅需要使用化妝棉擦去殘留的睫毛膏，就可完成卸妝，

KISSME花漾美姬睫毛膏卸除液升級版

為了解決超持久睫毛膏難卸除的煩惱而誕生。獨特改良式齒狀刷頭，間距與深度可以一次沾取更多卸除液。內含多種植物萃取與野玫瑰油睫毛滋養成份，保護睫毛更避免卸除時造成二次傷害，只要比照刷睫毛膏方式從根部刷，再直接以化妝棉擦拭或以水沖掉，不需要搓揉就可輕鬆優雅卸除防水型睫毛膏。

20020年終慶還特別推出限量紀念版超值組「美睫奧密翹力卸除組」，組合內容包括KISSME花漾美姬新翹力防水睫毛膏正貨，再搭配KISSME花漾美姬睫毛膏卸除液升級版4ml，分別有濃密款和纖長款兩種組合。

THREE睫毛膏卸除滋養霜

睫毛專用的筆狀卸粧霜，主打卸粧同時滋養睫毛。選用呵護睫毛的卸除成份與滋養睫毛成份，包括茶葉萃取精華、茶籽油、摩洛哥堅果油等多達10種的植物油。如同塗擦睫毛膏般，將霜狀卸除成分塗擦於睫毛上，完整附著於每根睫毛，連防水型睫毛膏都能輕鬆卸除。每日的卸粧不再為睫毛帶來負擔，長期滋養守護眼眸之美。

睫毛膏卸除液推薦商品參考價錢

CLIO珂莉奧絕色玩美睫毛膏卸除液8.5g，NT$390

KISSME花漾美姬睫毛膏卸除液，NT$320

KISSME花漾美姬美睫奧密翹力纖長卸除組，NT$469

KISSME花漾美姬美睫奧密翹力濃密卸除組，NT$469

THREE睫毛膏卸除滋養霜，NT1,000

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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