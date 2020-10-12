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認不出！「肥艾美」狂瘦27公斤臉都尖了　網：更健康更美了

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記者王則絲／台北報導

澳洲女演員Rebel Wilson（瑞貝爾威爾森）因於電影《歌喉讚》中飾演記憶點極高的「肥艾美」（Fat Amy）而聲名大噪，如米其林般圓潤的體態可說是她最招牌的特色，不過肥艾美近期陸續於IG上貼出多張新照，竟明顯大大瘦了一圈，連臉都尖了不少，並寫下：「Just call me:Fit Amy.（叫我勻稱的Amy）」巨大的變化令粉絲們震驚萬分。

▲肥艾美。（圖／翻攝自IG）

▲瑞貝爾威爾森在IG上寫下：「Just call me:Fit Amy.（叫我勻稱的Amy）」（圖／翻攝自IG@rebelwilson）

也許是因為豐腴的體態，讓人看不出瑞貝爾威爾森其實已經年過40大關，「肥艾美」體重巔峰時甚至曾來到破百重量級的105公斤，自從今年初以來意識到肥胖對於健康可能產生的隱憂，開始了積極的減肥計畫，她希望在2020年底前能夠減至75公斤。

▲肥艾美。（圖／翻攝自IG）

▲影片無法騙人，肥艾美整個人真的小了一號。

超過半年至今已成功狂瘦了27公斤，距離目標僅剩下3公斤左右！且在積極減重的同時，瑞貝爾威爾森也順利結交了一位高富帥鮮肉男友，經常在社群軟體上高調放閃，粉絲們都相當祝福她：「更健康更漂亮了！」、「減重前就已經很美了。」、「不管妳怎麼樣都是最美的！」

▲肥艾美。（圖／翻攝自IG）

▲瑞貝爾威爾森去年出席活動時的特寫近照，從臉部就可以看出現在瘦很多。（圖／翻攝自IG@rebelwilson）

瑞貝爾威爾森這段時間裡在飲食上採用「邁爾食療法」，三餐搭配無麩質麵包或餅乾，攝取高鹼性食材，吃下大量蔬菜、魚、羊奶優格等食物，每一口都要咀嚼30～50下才吞下，幫助消化同時也能讓自己在不知不覺中吃得越來越少。另外，瑞貝爾威爾森一週運動四～六天，與男友互相激勵，且也盡量減少情緒化的進食，不因為心情不佳或是心情大好而決定犒賞自己，持續實踐下來效果非常好，相信不久後就能達成75公斤的目標！

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關鍵字：

Fat Amy, 肥艾美, 胖艾美, 瑞貝爾威爾森, Rebel Wilson, 減肥, 瘦身, 減重
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