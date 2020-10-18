fb ig video ETtoday search mobile

鏟屎官快衝！日本6種花色「貓爪杯」超軟萌　底下藏粉嫩肉球

>

▲▼ 貓咪杯子 。（圖／翻攝自產品官網）

▲日本小物品牌 Masunoya 「透明貓爪杯」登場 。（圖／翻攝自產品官網）

編輯／Ann

想必廣大貓奴都被貓咪的肉肉手所療癒，日本小物品牌 Masunoya 最近推出一系列超可愛「透明貓爪杯」，不僅將貓咪的小手輪廓製作得惟妙惟肖，更注入了各種花色圖案，斑紋、黑白色澤，讓人一看就驚呼：「萌化了！」

▲▼ 貓咪杯子 。（圖／翻攝自產品官網）

▲「猫グラス Kawaii Cat Paw Glass Cups」玻璃杯將貓咪的肉肉手完美呈現 。（圖／翻攝自產品官網）

為了迎合鏟屎官們，Masunoya 最新推出一款「猫グラス Kawaii Cat Paw Glass Cups」玻璃杯，外觀就以貓咪的小腳為靈感，一手就能掌握的精緻杯身，用以霧面的透明材質打造，讓飲品在其中更為通透。最精華的地方就在於宛如貓墊的杯底設計，畫上3條線瞬間增添可愛氣息，搭配流線造型以及下寬輪廓，讓這款玻璃杯看起來「肥嘟嘟」。

▲▼ 貓咪杯子 。（圖／翻攝自產品官網）

▲▼ 貓咪杯子 。（圖／翻攝自產品官網）

▲▼ 貓咪杯子 。（圖／翻攝自產品官網）

▲Masunoya一口氣帶來6款造型，有虎斑、黑白色澤等巨可愛，台幣約298元 。（圖／翻攝自產品官網）

當然亮點還沒結束，翻過這款杯子竟然能看到貓咪的「粉嫩肉球」，完全將特點仿照惟妙惟肖，並且為了更貼近自家的主子，Masunoya一口氣帶來6款造型，有虎斑、黑白色澤等，讓鏟屎官們找到最愛的一款。

►Jennie緊身背心下藏火辣殺傷力！　「細鍊纏螞蟻腰」超犯規

►倒入飲料就出現字！日本爆紅「透明玻璃杯」　破40萬讚跪求量產

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

玻璃杯, Masunoya , 貓咪, 鏟屎官, 寵物,
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

外國人跟你說「We’re all Gucci」的意思是？3句「讚爆」的英文俚語學起來

外國人跟你說「We’re all Gucci」的意思是？3句「讚爆」的英文俚語學起來

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐

台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐

IKEA聯名香氛蠟燭質感爆表！13種氣味隨你挑　台幣150元有找 總是焦慮心好累！5款「舒緩情緒」食物多吃，煩惱一掃而空 林依晨與徐若瑄雙女神壓軸紅毯！「巧合撞短髮」高EQ自比鬱金香 沒人緣的特徵你都中了嗎？日本專家教4招「說話方式」更討人喜歡 化妝師公開「萬能眉型」畫法！基礎5步驟新手必學　毛流感是關鍵 厭世辦公桌必敗五款療癒小物　倉鼠滑鼠、法鬥趴睡名片盒好需要 林宥嘉「蒙眼走紅毯」意外搶鏡　炎亞綸髒辮花費5小時：絞盡腦汁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面