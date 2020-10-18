鏟屎官快衝！日本6種花色「貓爪杯」超軟萌　底下藏粉嫩肉球

▲日本小物品牌 Masunoya 「透明貓爪杯」登場 。（圖／翻攝自產品官網）

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想必廣大貓奴都被貓咪的肉肉手所療癒，日本小物品牌 Masunoya 最近推出一系列超可愛「透明貓爪杯」，不僅將貓咪的小手輪廓製作得惟妙惟肖，更注入了各種花色圖案，斑紋、黑白色澤，讓人一看就驚呼：「萌化了！」

▲「猫グラス Kawaii Cat Paw Glass Cups」玻璃杯將貓咪的肉肉手完美呈現 。（圖／翻攝自產品官網）

為了迎合鏟屎官們，Masunoya 最新推出一款「猫グラス Kawaii Cat Paw Glass Cups」玻璃杯，外觀就以貓咪的小腳為靈感，一手就能掌握的精緻杯身，用以霧面的透明材質打造，讓飲品在其中更為通透。最精華的地方就在於宛如貓墊的杯底設計，畫上3條線瞬間增添可愛氣息，搭配流線造型以及下寬輪廓，讓這款玻璃杯看起來「肥嘟嘟」。

▲Masunoya一口氣帶來6款造型，有虎斑、黑白色澤等巨可愛，台幣約298元 。（圖／翻攝自產品官網）

當然亮點還沒結束，翻過這款杯子竟然能看到貓咪的「粉嫩肉球」，完全將特點仿照惟妙惟肖，並且為了更貼近自家的主子，Masunoya一口氣帶來6款造型，有虎斑、黑白色澤等，讓鏟屎官們找到最愛的一款。

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