《艾蜜莉在巴黎》曝法國女人「美麗祕訣」，香味是最佳配件

▲正宗巴黎女人必須注意的5個重點。（圖／Netflix）

編輯 / Lily

法國女人的美麗總令人著迷，隨著美劇《艾蜜莉在巴黎》熱播，她們彷彿內建的魅力更掀起討論，究竟要如何像她們舉手投足都優雅氣質，以下五個重點請筆記。

清新光澤肌

法國女人的美就像是自帶光圈，無需特意雕琢，就能呈現隨性美麗。仔細觀察她們妝感極淡，保留臉上光澤，重點放在妝前保濕和護膚，底妝絕不畫滿，留有些許瑕疵反而更迷人。劇中Emily的化妝師透露，妝前會先用美容油按摩臉部，敷上眼膜幫助眼周補水，雙唇抹上厚厚一層護唇膏、妝前步驟做足，才會開始化妝。

▲眉型不須刻意雕琢。（圖／Netflix）

自然粗眉流

法國女人都有一頭濃密秀髮，搭配野生眉更是整體妝感重點，只需順著原生眉型細細描繪，接著在刷上眉膠幫助定型，最後在眉骨下方掃上打亮，能夠讓眉型看起來更為立體，臉部輪廓立現。

▲化妝包中必備單品。（圖／Unsplash）

存在感紅唇

法國女人妝感輕薄，每個人包中一定會有一支性感紅唇膏，即便是素顏出門，輕輕一抹就會顯得時髦且充滿精神。她們彩妝遵從減法原則，認為與其不停遮蓋自己的缺點，不如放大自己的優點，讓自己更亮眼。

▲用香味打造個人品味。（圖／Unsplash）

香水最佳配件

《艾蜜莉在巴黎》中有這樣的一句對白：「Perfume is like wearing beautiful lingerie, makes you feel more confident, sexier, happier.」，由此可見香水對法國女人的重要性，劇情提到香水噴在耳後會更加迷人，想要學出她們的精髓，擁有一瓶適合自己的香氛絕對加分。

▲頂上造型能讓整體裝扮更出色。（圖／Netflix）

法式帽和髮飾

女主角Emily劇中許多造型都有帽子和髮飾，雖然一度被網友批評她的造型太過，但不可否認的是，她的一頭黑髮搭上這些讓整體造型更為完整。真正的法國女人雖不會天天配戴，但是在一些重要的日子總會細心裝扮，代表對特殊日子的重視。