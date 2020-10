《艾蜜莉在巴黎》曝法國女人「美麗祕訣」，香味是最佳配件

▲正宗巴黎女人必須注意的5個重點。(圖/Netflix)

編輯 / Lily

法國女人的美麗總令人著迷,隨著美劇《艾蜜莉在巴黎》熱播,她們彷彿內建的魅力更掀起討論,究竟要如何像她們舉手投足都優雅氣質,以下五個重點請筆記。

清新光澤肌

法國女人的美就像是自帶光圈,無需特意雕琢,就能呈現隨性美麗。仔細觀察她們妝感極淡,保留臉上光澤,重點放在妝前保濕和護膚,底妝絕不畫滿,留有些許瑕疵反而更迷人。劇中Emily的化妝師透露,妝前會先用美容油按摩臉部,敷上眼膜幫助眼周補水,雙唇抹上厚厚一層護唇膏、妝前步驟做足,才會開始化妝。

▲眉型不須刻意雕琢。(圖/Netflix)

自然粗眉流

法國女人都有一頭濃密秀髮,搭配野生眉更是整體妝感重點,只需順著原生眉型細細描繪,接著在刷上眉膠幫助定型,最後在眉骨下方掃上打亮,能夠讓眉型看起來更為立體,臉部輪廓立現。

▲化妝包中必備單品。(圖/Unsplash)

存在感紅唇

法國女人妝感輕薄,每個人包中一定會有一支性感紅唇膏,即便是素顏出門,輕輕一抹就會顯得時髦且充滿精神。她們彩妝遵從減法原則,認為與其不停遮蓋自己的缺點,不如放大自己的優點,讓自己更亮眼。

▲用香味打造個人品味。(圖/Unsplash)

香水最佳配件

《艾蜜莉在巴黎》中有這樣的一句對白:「Perfume is like wearing beautiful lingerie, makes you feel more confident, sexier, happier.」,由此可見香水對法國女人的重要性,劇情提到香水噴在耳後會更加迷人,想要學出她們的精髓,擁有一瓶適合自己的香氛絕對加分。

▲頂上造型能讓整體裝扮更出色。(圖/Netflix)

法式帽和髮飾

女主角Emily劇中許多造型都有帽子和髮飾,雖然一度被網友批評她的造型太過,但不可否認的是,她的一頭黑髮搭上這些讓整體造型更為完整。真正的法國女人雖不會天天配戴,但是在一些重要的日子總會細心裝扮,代表對特殊日子的重視。