RICHARD MILLE超薄錶走入日常　時尚男女完美駕馭

▲剛奪下法國網球公開賽冠軍的名將納達爾，平日常戴RICHARD MILLE RM 016紅金錶款。（圖／品牌提供，以下同）



時尚中心／台北報導

在高級製錶業屢屢有革命性突破的RICHARD MILLE，始終以錶款功能與佩戴舒適度為創作首要目標，因此擁有強悍性能外，也以符合人體工學的設計吸引錶迷，讓高端錶款不只是保險箱中的收藏，而是能真正走入日常的重要配件，旗下如RM 016超薄方形自動腕錶、RM 033超薄自動上鍊腕錶、RM 33-02自動上鍊腕錶都是男、女皆能駕馭的優質選擇。

▲RM 016腕錶男女皆宜，18K白金鑲鑽款（左）與紅金鑲鑽款。



RM 016超薄方形自動腕錶

甫拿下法國網球公開賽冠軍的西班牙名將納達爾，球場上戴RM 27-04陀飛輪錶奔馳，私下則愛戴RM 016超薄方形自動錶，此腕錶是RICHARD MILLE第一只非酒桶形錶殼之作，由錶圈、中層錶殼與錶底蓋三件式構成，需要多達202道工序才能完成俐落的方型錶殼，備有18K白金、紅金、鈦合金等材質，以及鑲鑽款式。

RM 016亦是品牌首款超薄錶，錶殼厚度僅8.25毫米，機芯配備獨家的可變幾何結構自動盤，技師可依錶主的佩戴習慣進行微調，以達最佳上鍊效率；而面盤點綴超大時標，時標「7」則結合半瞬時垂直日期窗，充滿巧思的設計令人驚豔，是正式與休閒時裝都好搭配的錶款。

▲七項全能選手Nafi Thiam佩戴RM 033鈦合金錶款。



▲RM 033超薄自動上鍊腕錶白金鑲鑽款（左），與紅金鑲鑽款。

RM 033超薄自動上鍊腕錶

超薄錶的另一優選是圓形錶殼的RM 033超薄自動上鍊腕錶，由於RMXP1機芯的自動上鍊微型自動盤位置偏移了機芯的中心點，因此在機芯厚度上節省了些許空間，機芯厚度僅有2.60毫米，而為了達到最佳上鍊效果，RICHARD MILLE改採雙向上鍊設計。

由於纖薄的內在，讓RM 033腕錶能與正裝完美搭配，而外型亦展現品牌前衛美學，由於錶殼採用16顆5級鈦合金花鍵螺絲及抗磨損316L不鏽鋼墊圈組裝而成，螺絲不僅具功能性，也成為錶圈上的個性裝飾，款式備有鈦合金款、18Ｋ白金款或紅金款，並提供鑲鑽的華麗版本供選擇。

▲RM 33-02是首款採用Carbon TPT®碳纖維打造的圓形自動上鍊腕錶。

RM 33-02自動上鍊腕錶

以RM 033腕錶為藍本，RICHARD MILLE發表全球限量140只的RM 33-02自動上鍊腕錶，是品牌首款採用Carbon TPT®碳纖維打造的圓形自動上鍊腕錶，不僅展現輕盈特色，更完美融合時尚與運動風格，品牌技術總監Julien Boillat表示：「這是一款適合每日佩戴、沒有場合限制的腕錶。我們在保留原有錶款特色的基礎上，強化了其設計線條，再一次呈現了這款腕錶系列的美學魅力。」

強化線條的設計在於錶款搭配緞面打磨紅金錶環，而錶帶在位於6時和12時位置改以兩道罕見凹槽設計，創造延伸的視覺感受；色彩上則由紅金與Carbon TPT®碳纖維作對比，展現年輕活力，且絕對纖薄，再次展露品牌以佩戴舒適性為設計初衷。