保養品必知「6大保存重點」！放浴室容易變質、含維C要儘快用

▲保養品除了要注意保存期限，保存上還要留意一些細節避免變質。（圖／翻攝IG@eve_lom、@moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導

很多人都會有趁便宜囤貨愛用保養品的習慣，或是喜歡嚐鮮、被部落客升火，東買西買買一堆來不及用，一沒注意就放到超過保存期限，丟掉又覺得可惜、浪費。皮膚科醫師就提醒，別以為過期的保養品看起來「正常」就能繼續用，過期的保養品容易變質、滋生細菌，容易使肌膚受到傷害，本末導致。想安全又有效的使用護膚品，快把以下6大保存重點學起來。

1.過期的保養品、防曬都別用



不要用過期的保養品或防曬產品，尤其是含有維他命C成分的產品，會變質的非常快，且如果有開封使用的維C保養品也要儘快使用。

▲囤太多保養品就算沒過期，保養功效也會隨時間拉長遞減。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）



2.不要囤積保養品



添加抗氧化物成分和有抗衰效果的保養品，購買之後也要及時使用，因為就算沒有開封，保養功效也會隨著時間推移而陸續遞減，所以有些人喜歡趁便宜多買一點的囤貨習慣，對於保養品來說其實不好。

有些產品的生產、保存日期標示於外殼上，包裝一拆就找不到，可用便利貼寫下購買日期，在三年內儘快使用，甚至嚴格一點在兩年內使用完畢。

▲保養品還要注意開瓶使用後的保質期。（圖／翻攝IG@wasobeauty）



3.開瓶後要儘快使用完畢



除了注意保存期限，保養品還要注意開瓶後的「保質期」，在許多產品瓶身上都會有一個標註開瓶後建議多久使用完的圖示，最好在建議時間內使用完。

4.某些產品可冰在冰箱



將保養品存放在冰箱裡，因為低溫和避光，有可能可延長保養品開瓶後的壽命。另外，肌膚容易搔癢、發熱的人，也可以把潤膚乳或保濕凝凍放在冰箱，可幫助鎮靜舒緩。

▲浴室、洗手間濕度較高，會加速保養品變質。（圖／翻攝IG@meung.e）



5.不要放在浴室或濕度高的地方



有些人為了方便使用，會習慣把護膚品放在浴室或洗手間裡，但浴室、盥洗室的濕度較高，會加速保養品變質，所以最好別把保養品放在此處。

6.別放置於車內



防曬乳、保養品都不要放置於車內，車內溫度變化大且容易悶熱，非常容易使得產品變質。另外，有帶防曬產品去海邊時，可放在食物保溫袋或有隔熱效果的提袋中，避免高溫曝曬。

►化妝水沒有保養效果可省略？從3大功用判斷你是否需要



►皮膚科醫師打臉「網傳3大保養迷思」 其實蒸汽無法打開毛孔！



►敷臉前後「加1步」面膜效果更提升！皮膚科醫師認證：差很多