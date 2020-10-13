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換季肌膚長痘又泛紅　狂吃炸雞、含糖手搖飲小心爛臉

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記者李薇／綜合報導

換季時刻又到了，肌膚也開始變得不穩定，皮膚科醫師廖苑利提到，在換季期間，許多人常常肌膚會出現紅癢、脫屑、甚至是長痘痘等狀況，在氣候動盪的狀況下，更要保護好自己的肌膚，盡量不受環境影響，除了要維持正常作息、飲食上更要小心謹慎，搭配保養才能安然度過這段驚險期。

▲保養。（圖／PEXELS）

▲換季肌膚保養。（圖／PEXELS）

想要渡過這段換季時光，其實就是打好身體基礎，從最根本的地方做起，廖苑利提醒，在作息的方面，最重要的就是睡眠時間，讓身體得到適當的休息，能夠增強身體的免疫力，不論是抵禦疾病、還能讓膚況獲得大幅度改善；另外，針對飲食的部分，油性肌膚最忌諱的就是碰觸高升糖食品，像是精緻澱粉、炸雞油膩物、含糖食物，容易引起身體的慢性發炎反應，讓你在身體免疫狀況降低時，肌膚就會產生發炎問題。

除了睡眠跟飲食，從保養方面怎麼度過這段時間呢？最重要的就是做好「保濕」讓角質層的含水量充足，使肌膚擁有良好的保護屏障，平常是油性肌膚、或是想要美白的女性，許多保養成分大多是含有酸類成分，也就是可以加速代謝角質層的成分，在這段期間也盡量間歇性的使用，讓角質層保持良好的防禦力。

▲保養。（圖／PEXELS）

▲睡飽也是非常重要的關鍵。（圖／PEXELS）

想要保持肌膚的潤澤程度，也是要依照膚質選擇保濕產品，像是油性膚質的女性，可以選擇質地清爽的保濕產品及面膜，在補水的同時，也減輕可能含有油脂保養品的負擔，乾性或敏感性肌膚的女性，可以選擇含有油類保養，但要注意過敏問題，盡量在選擇時採用產品成分組合較少，成分單純的保養品，降低肌膚不適造成過敏的機率。

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關鍵字：

廖苑利, 醫美, 保養
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