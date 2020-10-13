不能離開它！網爆紅「安心霜」599元就能入手　一抹爛臉被治癒

記者李薇／台北報導

換季的肌膚時常會出現乾癢、泛紅或是長痘的狀態，甚至有人會出現大過敏的問題，網路上流傳一條「安心霜」，只要使用它立刻就可以舒緩，大爛臉都可以被完美的修護，終於不用擔心臉部又出NG狀況，用過都不能夠離開它。

▲換季肌膚經常出現NG狀態。（圖／pakutaso）



這條安心霜就是理膚寶水推出的多容安極效舒緩修護精華乳，因為裡面的成分單純，含有雪亞脂及甘油、還有NeurosensineTM神經胜肽，完全無添加酒精、Paraben類防腐劑、香精及羊毛脂，能舒緩、保濕、滋潤、修護皮膚提升皮膚對環境傷害的保護力。

▲多容安極效舒緩修護精華乳（清爽型／潤澤型擇一）40ml，原價980元、特價599元，點我購買。



不只是成分天然安心，在包裝上更是採用100%真空密封無菌包裝，保證每擠一滴出來都是新鮮、有效的成分，而且不會回流，可以確保罐子裡面的精華乳液成份都是純淨無污染，對於敏弱或是極度過敏的肌膚，擁有最乾淨的修護效果。

▲一抹肌膚就能舒緩保濕。（圖／larocheposay IG）



「安心霜」的好用，在網路上已經很有口碑，盤點粉絲的評價，「自從某次大過敏，醫生介紹使用，從此就離不開它了」、「理膚寶水是敏感肌的大救星」、「安心霜推一個！一年四季都用啊！打完雷射真的很適合用，臉比較乾的時候都不會脫皮脫屑」。

購物平台「Her和她」推出理膚寶水多容安極效舒緩修護精華乳（清爽型或潤澤型），原價980元、特價599元，相當於6折優惠，只要入手就可以輕鬆度過換季時節，擁有細緻平滑的好肌膚，重現年輕緊緻。

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