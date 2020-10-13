觀光客也搶買的超好用MIT美妝！8分鐘面膜、heme腮紅小紅書狂種草

▲MIT美妝品質備受肯定，更紅到國外成為觀光客來台必買清單。（圖／翻攝IG@yoonara_mood、@hemecosmetics）

記者張毓容／台北報導

近年來，台灣美妝保養品牌越來越強，品質、包裝質感都不輸日韓美妝、專櫃品牌，不僅是許多網友、小資女心中的高CP值好物，就連不少美妝部落客、網紅都愛用，甚至紅到國外，成為許多觀光客來台必買清單，或找代購囤貨！知名藥妝店Tomod’s就整理出最受觀光客歡迎和連美妝Youtuber都在買的6大人氣熱賣MIT美妝品，看看你用過幾個？

▲未來美 8分鐘plus+保濕面膜，4入，NT$399。



連南韓人氣女星劉寅娜都愛用的8分鐘面膜，因為8分鐘就有感的極速訴求，縮短1/3敷面膜的時間而大受歡迎。其中升級版「plus+」2步驟面膜，包含韓國最新保濕配方面膜和輕盈質地乳霜，雙重美肌效應疊加，紅到觀光客都搶買。

▲提提研 新保濕金箔黑面膜，5入，NT$260。



從國外紅回台灣的面膜專家「提提研」是人氣、口碑兼具的MIT美妝品牌代表，其中又以添加日本備長炭、金箔的新黑面膜「保濕金箔黑面膜」人氣最高。可加強吸附、精華液滲入，結合補水因子、維他命E、有機海藻，幫助肌膚代謝，能長效保濕，提升肌膚自身防禦力。

▲SHILLS 抗UV美白濾鏡素顏霜，15ml，NT$239。



SHILLS素顏霜專為亞洲人膚色打造，質地輕透，一抹提亮還能輕微遮瑕，30秒就能快速校正蠟黃肌，還添加天然保養成分並帶有抗UV防曬係數，一瓶抵多瓶，且全身皆可使用，尤其帶有許多女生都愛的小蒼蘭香氣，更是受歡迎的一大原因。

▲1028 極抗暈人魚眼線液EX版，NT$360。



擁有眾多好評商品的1028，其中升級版極抗暈人魚眼線液是沒打廣告也默默持續熱賣的隱藏版好物，獨創升級三層微膜包覆科技，第一層防水，第二層防油，第三層加強抗暈，搭配0.1mm彈力筆尖和加長棉芯，一筆上眼穩定勾勒抗暈不掉色。

▲heme 純色腮紅，#08 Soft Tan，NT$360。



以保養起家的heme，近年來彩妝越出越火，每次出新品都會在PTT、Dcard美妝版掀起一波討論熱潮，像是純色腮紅就是網友好評的人氣商品之一。擁有專櫃級的細緻絲滑粉質，服貼好渲染，能打造如從肌膚底層透出的自然紅暈，調色也被網友大讚美到想包色，甚至紅到小紅書都有不少人發文討論。

▲St.Clare聖克萊爾 玻尿酸高機能保濕液，200ml，NT$560。



添加神經醯胺、小分子玻尿酸、鎖水磁石、玫瑰花萃取精華、維他命B5等保溼成分，可快速導水深層保濕，幫助舒緩肌膚，且溫和不刺激，是連敏弱肌都能使用的高機能保濕液。

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