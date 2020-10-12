小S同框許曦文對尬巴掌臉！「母女怪誕風」氣場超殺　網：跪了

記者鮑璿安 ／台北報導

小S徐熙娣的大女兒Elly（許曦文）高級臉引發熱議，今（12日）終於合體國際巨星媽媽，兩個一同登上雜誌《紅秀GRAZIA》封面，畫面中Elly與媽媽親密依偎，除了基因遺傳的巴掌小臉，連時尚表現力都不相上下，引發粉絲笑回：「小S真的沒有要讓女兒的意思。」

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許曦文9月底才出鏡服裝品牌JORYA形象照，這回終於等到與國際巨星媽媽的合作，兩人登上雜誌《紅秀GRAZIA》封面，畫面中許曦文穿著BALENCIAGA（巴黎世家）頗具怪誕風的黑色上衣，高難度的聳肩效果非凡人能夠駕馭，但許曦文以側躺姿勢呈現，搭配往後梳的俐落髮型，高級感十分強烈；而媽媽小S也同框比拼氣場，以黑、綠色印花洋裝，與一抹紅唇營造碰撞風格，同樣輕鬆HOLD住造型。

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隨著鏡頭拉近，許曦文更背上新款BALENCIAGA巨型機車包，卻絲毫不被浮誇配件蓋過風頭，一身格紋外衣搭配精緻巴掌小臉，與小S一前一後站立，仿佛基因神複製，側臉出鏡仍是驚艷。拍攝過程中，小S搞笑表示：「拍攝之前壓力很大，沒想到拍下來我的臉看起來比她還窄。」畫面公開後也引發粉絲笑回：「許曦文在媽媽旁邊還是很美」、「小S誰也不讓」、「跪了，浮誇風格好殺。」

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