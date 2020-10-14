「海洋拉娜平替版」粉絲用完20瓶！臉上零細紋　限時下殺2199元

▲女生都希望自己可以延緩老化，維持青春。（圖／pexels）



記者李薇／綜合報導

資生堂的百優精純乳霜可以說是品牌的明星商品，不但熱賣30年、每3秒就可以賣出一罐，銷量更是堆疊出1,000座101高度的「神級乳霜」，更是有粉絲一用就是20來罐，簡直在家就可以堆出一座小山，可見真的厲害到不行。

百優精純乳霜添加超級生化玻尿酸N、超級生化醣醛酸N、獨家生化賦活複合物、玫瑰蘋果葉精華等成份，可以幫助肌膚保濕滋潤、維持細緻年輕的好膚況，減少明顯的細紋及皺紋，可抗黯沉修護肌膚彈力，再現年輕光采。

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不只是裡面的成份非常厲害，有人一用就是20多瓶，「我阿嬤是愛用者，大概用掉20來罐有，阿嬤皮膚很好」，甚至有人每到週年慶就是要去百貨公司囤這一瓶，可見真的是塗抹之後立刻有感、有效果，才會如此大受歡迎。

雖然是乳霜，但卻讓人覺得用完一點都不會黏膩，特別適合乾性肌膚或是混合性偏乾肌，可以完美的滋潤肌膚卻又不會讓人覺得肌膚悶到透不過氣，網友大推的關鍵，「冬天唯一不會讓我脫皮的產品」、「超好用唷，26歲用到現在30歲，未來繼續用」，更被眾多大陸網友推為「乾皮親媽」、「La Mer乳霜平替版」。





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