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像奶油在雙唇融化！「貓肉蹼粉紅」的潤唇膏，再也不用擔心唇暗沈

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▲潤唇膏,唇膏,唇彩,彩妝,。（圖／pexels、品牌提供） 

▲要擁有自然紅潤的唇色，才容易招桃花。（圖／pexels）

記者李薇／綜合報導

許多女生都會在包包裡面放進潤唇膏，隨時隨地補擦、補充雙唇滋潤度，Milani在秋冬也推出全新的玫瑰水潤護唇膏，擦上會感受唇的溫度後潤色，就像奶油一般融化，打造出澎潤飽滿的粉嫩唇色，讓雙唇再也不會看起來好暗沉。

 ▲潤唇膏,唇膏,唇彩,彩妝,。（圖／pexels、品牌提供）

▲超美的玫瑰水潤護唇膏2.8g、售價440元。（圖／品牌提供）

玫瑰水潤護唇膏裡面更是富含玫瑰油、椰子油及維他命E等有效成分，一抹就可以帶給雙唇深層滋潤的感覺，而且一點都不會黏膩，打造出自然潤色的質感，輕輕鬆鬆擁有好氣色，卻一點都不會讓人覺得有妝感，非常自然輕透。

 ▲潤唇膏,唇膏,唇彩,彩妝,。（圖／pexels、品牌提供）

▲曼秀雷敦「純淨植物輕彩潤唇膏」售價190元。（圖／品牌提供）

同樣擁有潤色效果的曼秀雷敦也推出「純淨植物輕彩潤唇膏」，裡面添加四重蜂蜜精華：蜂王漿、蜂蠟、麥蘆卡蜂蜜、蜂膠萃取大及純淨植物成分，可以幫助雙唇肌膚浸潤出完美的飽滿狀態，同時修護潤澤，讓死皮再也不見。

除了擁有完美的滋潤效果之外，一次推出3款顏色，在色澤上，一抹就可以呈現出通透性感的效果，不僅可以滋潤雙唇，同時還可以帶出自然紅潤的色調，非常適合不喜歡有妝感，卻又想要擁有好氣色的女孩。

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關鍵字：

潤唇膏, 唇膏, 唇彩, 彩妝
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