小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

記者王則絲／台北報導

已故藝人小鬼（黃鴻升）生前主理潮牌AES進化吧工作室（Alien Evolution Studio），在小鬼離開之際讓位於台北東區的品牌實體店面進入無限期店休，而今（12日）官方終於宣布了正式回歸的時間，AES店舖將於11月28日時重新開幕，粉絲們秒懂：「11／28是鬼哥生日。」在留言處紛紛支持：「辛苦了，扛得住。」

在 Instagram 查看這則貼文 Alien Evolution Studio®（@aes_taipei）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 12 日 上午 3:24 張貼

AES是小鬼於2008年時所創立的服裝潮流品牌，如今已注入了逾12年的心血，面對小鬼猝逝的噩耗，AES全體員工哀悼之餘，稍早也率先發表聲明「會持續運作」，只是因事發突然，需要處理的事情太多，因此暫時進入無限期店休，「AES 2020 A/W 是鬼哥參與設計，聯名等等企劃的最後一季，還有一些秘密計劃發表等等.....AES團隊會把所有計劃全部執行完成，讓在天堂上的鬼哥，黃鴻升，黃老闆放心。」

▲小鬼親自參與AES 2020秋冬系列設計。（圖／翻攝自IG@aes_taipei）



在店休期間，AES網路商城延續改裝換季出清活動，過季商品最低打到3折，引發粉絲們搶著入手以緬懷逝去的偶像，今AES於官方平台表示：「AES商品皆全數完售，網站及門市沒有任何東西可以購買了。」AES團隊在少了擁有精神象徵的黃老闆帶領之下，決定趁著裝修期間讓所有員工好好休息，調整心情，再重新出發，宣布AES門市於今（12日）開始裝潢，並預計於11月28日重啟營業，如果小鬼還在的話，當天將會是他37歲的生日，且屆時將一併發布最新一季2020秋冬系列商品，也是小鬼親自參與設計的最後作品，「繼續維持原本的步調繼續帥。」

▲小鬼主理潮牌AES重新開幕時間藏洋蔥。（圖／記者王則絲攝）