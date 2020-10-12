fb ig video ETtoday search mobile

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

>

記者王則絲／台北報導

已故藝人小鬼（黃鴻升）生前主理潮牌AES進化吧工作室（Alien Evolution Studio），在小鬼離開之際讓位於台北東區的品牌實體店面進入無限期店休，而今（12日）官方終於宣布了正式回歸的時間，AES店舖將於11月28日時重新開幕，粉絲們秒懂：「11／28是鬼哥生日。」在留言處紛紛支持：「辛苦了，扛得住。」

AES是小鬼於2008年時所創立的服裝潮流品牌，如今已注入了逾12年的心血，面對小鬼猝逝的噩耗，AES全體員工哀悼之餘，稍早也率先發表聲明「會持續運作」，只是因事發突然，需要處理的事情太多，因此暫時進入無限期店休，「AES 2020 A/W 是鬼哥參與設計，聯名等等企劃的最後一季，還有一些秘密計劃發表等等.....AES團隊會把所有計劃全部執行完成，讓在天堂上的鬼哥，黃鴻升，黃老闆放心。」

▲小鬼AES重開幕 。（圖／翻攝自IG）

▲小鬼親自參與AES 2020秋冬系列設計。（圖／翻攝自IG@aes_taipei）

在店休期間，AES網路商城延續改裝換季出清活動，過季商品最低打到3折，引發粉絲們搶著入手以緬懷逝去的偶像，今AES於官方平台表示：「AES商品皆全數完售，網站及門市沒有任何東西可以購買了。」AES團隊在少了擁有精神象徵的黃老闆帶領之下，決定趁著裝修期間讓所有員工好好休息，調整心情，再重新出發，宣布AES門市於今（12日）開始裝潢，並預計於11月28日重啟營業，如果小鬼還在的話，當天將會是他37歲的生日，且屆時將一併發布最新一季2020秋冬系列商品，也是小鬼親自參與設計的最後作品，「繼續維持原本的步調繼續帥。」

▲小鬼AES重開幕 。（圖／翻攝自IG）

▲小鬼主理潮牌AES重新開幕時間藏洋蔥。（圖／記者王則絲攝）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

小鬼, 黃鴻升, AES, 潮牌, AES進化吧, AES Evolution Studio, 開幕
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢1012-1018　天秤心靈空虛、獅子諸事不順

奧斯塔羅12星座一周運勢1012-1018　天秤心靈空虛、獅子諸事不順

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

快把阿嬤的針織背心翻出來！泫雅、Jennie都穿　超模貝拉一招完勝 韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好 LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳 敷臉前後「加1步」面膜效果更提升！皮膚科醫師認證：差很多 絕不只是「純友誼」！6種情況發生別再騙自己：被朋友誤會、獨處緊張 迪士尼達菲熊「歡樂魔法瓶」超夢幻！客製化組合出屬於你的吊飾 安格斯12星座一周運勢10/12-10/18　最後一波水逆開始！恭喜天秤、射手沒被掃到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面