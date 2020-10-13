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蕭敬騰「紅配綠」駕馭力超高　薛仕凌不怕撞鞋穿花花裝賣可愛

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記者王則絲／台北報導

歌手蕭敬騰於上個月中時突擊內湖好市多賣場，讓現場民眾嗨翻，這天老蕭穿著輕便運動裝前往，一身紅、綠主題的搭配卻一點也不違和，駕馭力滿分，腳上的透視感鉚釘球鞋同樣超吸睛。同雙鞋款也出現在男星薛仕凌（40）日前出席派對活動時的造型上，不同於老蕭，薛仕凌則是用清新可愛的花花裝來襯托硬派的鉚釘鞋。

▲蕭敬騰、薛40穿紅底鞋。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰突擊美式賣場。（圖／品牌提供）

蕭敬騰這回無預警來到美式賣場，一方面是來視察「老蕭拌麵」的銷售情況並親自為客人們遞上商品，一方面也真的是來購買生活必需品，他身穿LACOSTE薄荷綠色連帽外套，內搭同色系的POLO衫營造層次感，運動短褲則是紅、藍線條的搭配，一隻綠色的小鱷魚LOGO點綴在角落非常可愛，視線移動到鞋款搭配也是同個概念，搶眼的綠色襪子從Christian Louboutin的透視鉚釘球鞋襯出，加上腳跟的紅色色塊拼接，與上身做呼應，帥氣的鉚釘裝飾展現搖滾氣息。

▲蕭敬騰、薛40穿紅底鞋。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰這回一整身以搶眼的紅、綠搭配為主題。（圖／品牌提供）

因飾演《做工的人》而再度翻紅的薛仕凌，日前出席派對活動時也選穿了同雙鞋款，他穿著Louis Vuitton的Monogram 針織毛衣與同系列短褲，多種色彩繡於白色基底上顯得繽紛可愛，寬鬆垂墜的線條搭配略顯鬆亂的頭髮，感覺特別慵懶、軟萌，腳上的紅底鞋鉚釘球鞋，則是讓整體多了一分叛逆！

▲蕭敬騰、薛40穿紅底鞋。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰、薛40穿紅底鞋。（圖／品牌提供）

▲薛仕凌穿著與蕭敬騰同款高筒球鞋。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰、薛40穿紅底鞋。（圖／品牌提供）

▲Christian Louboutin Sosoxy PVC高筒鉚釘球鞋，NT＄41,500。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

蕭敬騰, 老蕭, 薛仕凌, 40, 紅底鞋, Christian Louboutin
fashion.net

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