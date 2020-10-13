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穿睡衣也能配鑽錶　PP女錶24小時百搭

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▲▼Patek Philippe 。（圖／公關照）

▲PP Twenty~4系列腕錶是一只24小時都能戴的女錶。（圖／Patek Philippe提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）於1999年推出專為女性打造的Twenty~4系列，誠如其名，訴求是一款24小時都能佩戴的優雅錶款，取自裝飾藝術風格的「manchette」法式袖口設計，讓長方拱形錶殻搭配金屬鍊帶，滑順服貼於手腕，今年迎來2款新錶，均為中裝鋼製石英錶，分別為藍面與灰漸變黑色面盤款式。

▲▼Patek Philippe 。（圖／公關照）

▲PP藍色面盤的Twenty~4編號4910/1200A-001中裝腕錶，428,000元。

不論是穿著襯衫準備上班、抑或身穿睡衣在家放鬆的時刻，均能配搭Twenty~4腕錶，PP首度進行大改款，將原有的立體羅買數字換上白金立體阿拉伯數字12與6，鑲鑽小時刻度由梯形立體小時白金刻度取代，顯得俐落摩登，編號4910/1200A-001腕錶配備藍色放射狀面盤，而編號4910/1200A-010腕錶則從中央的灰色放射狀漸變至周圍的黑色，不變的是長方形雙層階梯狀錶殼鑲有兩行各18顆鑽石，滿足閃耀的夢想。

▲▼Patek Philippe 。（圖／公關照）

▲PP Twenty~4系列腕錶與優雅服裝絕配。

▲▼Patek Philippe 。（圖／公關照）
▲PP Twenty~4編號4910/1200A-010中裝腕錶，面盤由從內的灰色放射狀向周邊漸變成黑色，428,000元。

AP（Audemars Piguet，愛彼錶）皇家橡樹系列石英腕錶，是另一深受女性喜愛的精鋼鍊帶錶，擁有經典的八角形錶殼、Grande Tapisserie大型格紋裝飾面盤，配上恰好和手的33mm錶徑尺寸，展現個性美。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲AP錶圈鑲鑽的皇家橡樹系列石英腕錶。（圖／翻攝AP官網）

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關鍵字：

Patek Philippe, PP, AP, Audemars Piguet, 愛彼
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