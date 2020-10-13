Georg Jensen行李箱68折特賣　「危機入市」擺在家也很可以！

▲明日聚落今年首度於大直舉辦居家商品特賣。（圖／明日聚落、SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

上半年實體通路業績低迷，下半年百貨與居家通路促銷紛紛動起來，雖然因為新冠肺炎疫情，導致民眾出國旅遊計畫幾乎停擺，但讓人心動的促銷總令人欣喜，有種「危機入市」之感，複合式多元型態經營的家居通路「明日聚落MOT」，也在近期推出特賣活動，Georg Jensen行李箱全品項祭出68折，放在家當裝飾品也很可以！

結合家具、花藝、餐飲、多元策展的家居通路明日聚落，在各通路紛紛進入折扣季的下半年，也在大直商圈首度以POP-UP Store快閃店型，進駐「春大直」商場，並推出年度特賣會，除了全場5 折起之外，更首次加入名人愛用的Georg Jensen Travel 喬治傑生旅行系列商品68折優惠，即起至10／25限時開售。

主打輕巧簡約，運用不同材質及細節交錯融合，加上特殊拉鏈結構抗壓耐衝擊的喬治傑生INFINITY 聚碳酸酯 30 吋行李箱，在剛入台時引發不少討論，原價21,880元，特賣價14,879元，另有其他系列行李箱與包款，也都推出全面68折的優惠價。

▲Provence bowl 日光之缽，原價5,700元，特價3,705元。

此外，還包括其他家具如「北歐現代主義之父」 Alvar Aalto 所創立的芬蘭代表性品牌 Artek，義大利經典與趨勢家具設計、曾被英國媒體 Financial Times 喻為最負盛名的義大利品牌 Cappellini，與丹麥知名不鏽鋼工藝品牌 Stelton等，品項包含大型家具、燈飾、家飾與配件等，都有最低5折起的特價優惠。

▲Knoll Tulip Arm Chair 鬱金香扶手椅，原價74,000元，特價51,800元。

▲Lace Metal Lamp 蕾絲金屬立燈，原價168,000元，特價109,200元。

SOGO百貨忠孝館則從10／13至10／21，於活動會館舉辦「樂活家居 鍋具&健身器材特賣會 同場加映 床墊鑑賞會」，帶來14家鍋具、健身器材、床墊、休閒椅，全面4折起特價，包括OGAWA 御手溫感大師椅，原價198,000元，特價80,000元，下殺4折限量10台；Le Creuset 典藏圓鐵鍋26cm，原價17,000元，特價8,500元等。當日消費累計滿1萬元，還可兌換限量「SOGO商品券500元與周年慶500元抵用券」。

▲OGAWA 御手溫感大師椅。

▲Le Creuset 典藏圓鐵鍋26cm。