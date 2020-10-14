fb ig video ETtoday search mobile

維密天使Romee Strijd懷孕7月只長肚！孕期三餐這樣吃身材依舊超火辣

>

▲▼維密天使Romee Strijd孕期飲食菜單 。（圖／翻攝IG）

▲荷蘭超模Romee Strijd懷孕7個月火辣身材依舊，被封最辣孕媽。

編輯／Amanda　圖／翻攝Romee Strijd IG

曾因忙碌的工作和壓力、過度健身等問題，使身體出狀況、罹患多囊性卵巢症候群而造成七年停經的荷蘭超模Romee Strijd，今年5月在IG曬出與男友一起捧肚的甜蜜照宣布懷孕。

以甜美笑容和火辣身材成為高人氣「維密天使」的她，孕期進入七個多月，四肢纖長沒長什麼肉，只有肚子變大，衣服一遮肚，完全看不出是孕婦，根本地表最辣孕媽！平時在身材、飲食管理上就超自律的她，懷孕後除了注意營養，依舊堅持健康飲食習慣，現在她的孕期飲食菜單也曝光，快來看看她三餐都是怎麼吃的。

▲▼維密天使Romee Strijd孕期飲食菜單 。（圖／翻攝IG）

＃起床後先喝檸檬水

起床後先喝一大杯溫熱檸檬水是Romee從懷孕前就有的習慣，她每天早上大約8點起床，會擠半顆檸檬汁加進溫熱水中，有時候也會換成芹菜汁，可以幫助補充維他命C和提神，喝完大約15分鐘後才會吃早餐。

▲▼維密天使Romee Strijd孕期飲食菜單 。（圖／翻攝IG）

＃早餐

早餐Romee也是維持從孕前就慣吃的健康燕麥粥，她喜歡在燕麥裡加入香蕉、麥片、藍莓、南瓜籽等配料，可根據自己喜歡的食物或口味進行調配，像她大多以水果、堅果類為主，也曾經搭配過蔓越莓、甜桃、酪梨、杏仁等配料，不僅熱量不高，營養也很充沛。通常她會在前一天晚上就準備好，有時候趕著出門也會隨身帶著一碗找時間吃。

▲▼維密天使Romee Strijd孕期飲食菜單 。（圖／翻攝IG）

＃午餐

午餐有時候會吃麵條搭配有機雞肉、紅椒、豆豉，有時候會吃酪梨吐司，用麵包機將酵母麵包烤熟後，放上酪梨、鷹嘴豆泥和煎蛋等，再撒上一點海鹽、胡椒粉調味。

＃晚餐

晚餐則是常會做烤茄子，再放上羊乳酪、南瓜籽、石榴籽等堅果類，搭配糙米飯。有時候在正餐之外，偶爾也會吃些外賣的水果沙拉當做點心。

►維密天使Romee Strijd棄孕婦裝　馬甲配牛仔褲當最辣媽咪

►讓「168斷食法」更有效的3個關鍵小技巧！最後一餐要吃對食物

►認不出！「肥艾美」狂瘦27公斤臉都尖了　網：更健康更美了

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

維密天使, 維多利亞的秘密, Victorias Secret, 超模, Romee Strijd, 懷孕, 飲食, 三餐, 菜單
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

6星座交往前後「差超多」！天秤回家變硬漢、雙魚是生活白痴

6星座交往前後「差超多」！天秤回家變硬漢、雙魚是生活白痴

小S同框許曦文對尬巴掌臉！「母女怪誕風」氣場超殺　網：跪了 汽車駕照竟能當夜店通行證？陸留學生圖文紀錄「真實版美國生活」 維密天使Romee Strijd懷孕7月只長肚！孕期三餐這樣吃身材依舊超火辣 徐若瑄給女生的愛情忠告：「失戀可以短暫痛苦，但別放棄人生」 30品牌試到爽沒櫃姐管！新光三越台中開「美妝複合店」　根本台版SEPHORA 比168斷食法更容易！風靡日本模特兒圈的「777咀嚼法」試過嗎？ 用「棉花棒」拼出禰豆子？像素風寶可夢、《鬼滅》公仔跪求量產

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面