維密天使Romee Strijd懷孕7月只長肚！孕期三餐這樣吃身材依舊超火辣

▲荷蘭超模Romee Strijd懷孕7個月火辣身材依舊，被封最辣孕媽。

編輯／Amanda 圖／翻攝Romee Strijd IG

曾因忙碌的工作和壓力、過度健身等問題，使身體出狀況、罹患多囊性卵巢症候群而造成七年停經的荷蘭超模Romee Strijd，今年5月在IG曬出與男友一起捧肚的甜蜜照宣布懷孕。

以甜美笑容和火辣身材成為高人氣「維密天使」的她，孕期進入七個多月，四肢纖長沒長什麼肉，只有肚子變大，衣服一遮肚，完全看不出是孕婦，根本地表最辣孕媽！平時在身材、飲食管理上就超自律的她，懷孕後除了注意營養，依舊堅持健康飲食習慣，現在她的孕期飲食菜單也曝光，快來看看她三餐都是怎麼吃的。

＃起床後先喝檸檬水



起床後先喝一大杯溫熱檸檬水是Romee從懷孕前就有的習慣，她每天早上大約8點起床，會擠半顆檸檬汁加進溫熱水中，有時候也會換成芹菜汁，可以幫助補充維他命C和提神，喝完大約15分鐘後才會吃早餐。

＃早餐



早餐Romee也是維持從孕前就慣吃的健康燕麥粥，她喜歡在燕麥裡加入香蕉、麥片、藍莓、南瓜籽等配料，可根據自己喜歡的食物或口味進行調配，像她大多以水果、堅果類為主，也曾經搭配過蔓越莓、甜桃、酪梨、杏仁等配料，不僅熱量不高，營養也很充沛。通常她會在前一天晚上就準備好，有時候趕著出門也會隨身帶著一碗找時間吃。

＃午餐



午餐有時候會吃麵條搭配有機雞肉、紅椒、豆豉，有時候會吃酪梨吐司，用麵包機將酵母麵包烤熟後，放上酪梨、鷹嘴豆泥和煎蛋等，再撒上一點海鹽、胡椒粉調味。

＃晚餐



晚餐則是常會做烤茄子，再放上羊乳酪、南瓜籽、石榴籽等堅果類，搭配糙米飯。有時候在正餐之外，偶爾也會吃些外賣的水果沙拉當做點心。

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