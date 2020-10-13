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徐若瑄給女生的愛情忠告：「失戀可以短暫痛苦，但別放棄人生」

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▲▼一輩子受用！徐若瑄給女生的愛情忠告 。（圖／翻攝自徐若瑄FB）

▲徐若瑄大方分享以往的被劈腿的經驗。（圖／翻攝徐若瑄FB）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

徐若瑄日前參加誠品講座，和歌迷朋友笑談過往的感情，和大家喊話說，感情這件事情很公平，不要以為漂亮女生都一定很幸福，即便是再美的女生，男生看久也會膩，大方分享他曾遇過的出軌男友的心情，以及後來如何走出來的心境，和所有為愛所苦的女生打氣，提醒大家千萬不要被錯的人打倒。

事業家庭兩得意的Vivian，近來努力宣傳專輯，月底即將舉辦小型演唱會，給足歌迷小驚喜。愛情也走過風雨的她，直言和大家分享，徐若瑄也會被劈腿、也會被拋棄的，她回憶當年男友曾假裝要飛出去工作，但他的直覺告訴她，男友可能要去找另一個女生，當兩人僵持不下拉扯護照時，一張男友與別的女生的拍立得掉下來，即便她哭求對方別走，男友還是走了。

▲先前拍攝的MV劇情，感情也遭到第三者介入。

即便男友出軌，因為當時真的愛他，仍然無法和對方分手，現在的她雖然可以理智分析，也懂得怎樣做才是對，但不會要大家要立刻斬斷情絲，如果不挽留，或許你會遺憾，但真的試過了，也給對方機會了，才能認清他原來是這樣的人。

▲和老公婚姻幸福，兩人互相崇拜支持讓關係美好。

她進一步分享，人生都是有苦有樂，但難過也好、受傷也罷，這一切都會過的。誰不是經歷過跌倒，要痛才會成長，但這一切都會隨著時間過去，當你感情不如意，你可以痛苦，但千萬別讓自己往下掉，千萬別被錯的人打倒，放棄自己的人生。

除此之外，她也曾在IG分享過金句發人深省，像是「遍體鱗傷值得嗎？有些人有些事，勉強沒意思。」感情中面對錯的人或是事，不值得把我們把自己毀掉，放下執念、正面思考，才是愛自己最好的方式。

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關鍵字：

徐若瑄, 愛情, 忠告, 戀愛
fashion.net

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