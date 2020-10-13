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世上最大艷彩紫粉紅鑽現身拍場　6.5億起標

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▲▼ 蘇富比粉紅鑽 。（圖／公關照）

▲蘇富比將於11月11日在日內瓦拍賣世上最大艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年國際拍賣行動作頻頻，亮點拍品不少，蘇富比（Sotheby’s）將於11月11日於日內瓦舉辦的「瑰麗珠寶及貴族首飾」拍賣會，將拍賣世上最大艷彩紫粉紅色鑽石、重達14.83克拉、內部無瑕的的 Type IIa「玫瑰花韻」（The Spirit of the Rose），估價約6億5700萬元起。

▲▼ 蘇富比粉紅鑽 。（圖／公關照）

▲蘇富比「玫瑰花韻」艷彩紫粉紅美鑽重14.83克拉，估價約6億5700萬元起。

粉紅鑽由於產量稀少而市場需求高，過去10年身價直飆，由於資源枯竭，位居全球粉紅鑽產量之冠的澳洲阿蓋爾礦場（Argyle Mine）今年底將停止運作，此時在蘇富比亮相的艷彩紫粉紅鑽，無疑是難得的珍品，這枚巨鑽出自俄羅斯史上出產最大的粉紅鑽原石，由知名鑽石生產商阿爾羅薩鑽石（Alrosa）開採及切割成橢圓形，並以俄羅斯芭蕾舞團1911年在蒙地卡羅首演的芭蕾舞劇《玫瑰花魂》（Le Spectre de la rose）為靈感命名，為此鑽石增添浪漫色彩。

▲▼ 佳士得 。（圖／祖母綠）

▲佳士得為11月29日於香港舉辦的珠寶拍賣會，端出估價約2.2億元起標的「卓越非凡」哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊。（圖／佳士得提供）

除了美鑽受追捧，祖母綠亦是收藏家另一焦點，佳士得（CHRISTIE’S）將於11月29日在香港舉行「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣中，呈獻設計師陳智安（Edmond Chin）與著名珠寶品牌 House ofBoghossian聯袂打造的「卓越非凡」哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊，鑲有28 顆切工完美的無油處理、共重117.60克拉的祖母綠，每一顆均來自哥倫比亞著名的穆索礦區，且開採過程更遵循最高倫理道德標準，估價約從2億2000萬元起標。

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關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 佳士得, CHRISTIE’S
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