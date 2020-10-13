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行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」搶下PUMA代言　首波帥照電暈粉絲

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記者鮑璿安／台北報導

《頑童MJ116》成員瘦子E.SO人氣居高不下，近期再傳好消息，正式入主 PUMA 代言之列，同時也曝光首波形象照，以經典復刻籃球鞋 Ralph Sampson 為主角，只見瘦子身穿黑白運動帽T與鞋款呼應，相當簡單的造型就已經man味爆棚，引發粉絲直呼：「行走的費洛蒙。」

▲▼瘦子 。（圖／品牌提供）

▲▼瘦子 。（圖／品牌提供）

▲瘦子E.SO與許光漢、蔡依林等人並列PUMA 代言之列，首波形象照出爐，連帽T恤NT$2,080。（圖／品牌提供）

瘦子E.SO上週才出席東倫敦時尚品牌ALLSAINTS活動大聊時尚經，這回跨界運動品牌，與許光漢、蔡依林等人並列PUMA 代言之列，高人氣毋庸置疑，首波形象照則是以復刻籃球鞋 Ralph Sampson為主角，讓粉絲看到運動風的男神面貌。鏡頭下，瘦子梳起俐落短油頭，露出電力十足的迷人雙眼，套上 T7 連帽 T 恤，外加西裝外套，整體率性不失活力。

▲▼瘦子 。（圖／品牌提供）

▲▼瘦子 。（圖／品牌提供）

▲▼瘦子 。（圖／品牌提供）

▲瘦子腳踩Ralph Sampson鞋款 ， NT$2,780。（圖／品牌提供）

換個姿勢，瘦子隨意靠坐在地，腳踩Ralph Sampson鞋款，以全白皮革包覆，鞋側車縫上黑色皮革品牌招牌彎刀並鑲上金色 Ralph Sampson 簽名字樣，鞋頭則保有籃球鞋的懷舊網眼設計，為精品小白鞋的極簡內涵注入運動潮元素。瘦子上腳後更是增添帥度，絲毫不費力就營造出「雅痞」氣場，引發粉絲驚艷：「帥慘」、「一定要瘦子同款」、「man到爆炸。」

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關鍵字：

頑童, MJ116, 瘦子, E.SO, 嘻哈, 饒舌, PUMA, 許光漢, 蔡依林, 運動
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