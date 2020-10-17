「憑著對你的喜歡撐過了一天」《青春紀錄》8句台詞道盡粉絲心聲

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影音平台Netflix 9月強檔韓劇《青春紀錄》自上線後沒跌出過榜單外，為男星朴寶劍入伍前的力作，與單眼皮女神朴素丹搭檔演出，描述化妝師女主角安正河身為模特兒史慧峻的粉絲，兩人相識相戀、互相扶持並追逐夢想，過程有笑有淚觀眾們反應相當熱烈，由朴素丹飾演的安正河更是於劇中道出許多追星一族的心聲，如果你也有一個對你來說很特別的偶像，那麼以下幾句經典台詞一定能打中你的心。

▲朴素丹於《青春紀錄》中道出了許多粉絲們的心聲。（圖／翻攝自TVN，以下同）



＃「我今天也憑著對你的喜歡撐過了一天。」

當經過了操煩的一整天，或是遇上了令人難過、疲憊的事情，拿出手機滑滑偶像的IG，看看私藏的影片，就會不自覺的露出微笑，暫時忘卻煩惱，並從中獲得力量，感覺好像又能繼續奮鬥了，這是許多小迷妹們會做的可愛舉動之一。

＃「我的日常生活要穩定，才有辦法固定支持某個人。」

事實上偶像可以說是靠粉絲們養出來的，身為粉絲為了讓心中的大明星繼續發光，需要定期給予支持，所以平常依然必須認真工作、認真生活，養好自己才有餘力固定支持偶像，擁有務實個性的安正河，是心態端正、值得追星族學習的對象。

＃「戀愛會消耗感情，對生活造成阻礙，所以我不談戀愛，不過我會追星。」

雖然戀愛這種事情誰都說不定，但是說到追星和談戀愛不同的是，你可以粉絲的身份同時喜歡好幾個偶像，比起談戀愛時付出的真心不同，粉絲以不求回報、單向付出的心態去支持偶像，反而是更輕鬆、更泰然的心情。

＃「當幻想遇上現實，只會變得一團糟！」

「只可遠觀不可褻玩焉。」最適合用在這個地方，有時候遠遠的看才能讓喜歡的事物永遠保持最美的狀態，當你太接近了解真實的他，只會發現處處都與想像中不同。

＃「人通常會被和自己相似的人吸引。」

長得好看的明星有非常多，但是特別被某個人吸引，代表著你能從他身上看見與別人不一樣的地方，最有可能的原因就是看見了自己的影子。

＃「光是靠長相是很難長久留住人心的。」

這句話是由朴寶劍飾演的史慧峻所說出，擁有一副完美臉蛋的他深刻知道，「喜歡我或追著我跑的人未必是粉絲，光靠長相是很難長久留住人心的。」就像上面一點所說的，若是身為死忠粉絲，看到的絕不只是外表而已。

＃「我很慶幸自己是你的粉絲。」

當心中的偶像做得好，受到了外界的讚賞，粉絲也會因此獲得鼓勵與慰藉，會替偶像的成功感到驕傲、為自己的眼光而感到自豪。

＃「追星和發酒瘋，你知道同時具備這兩種行為代表什麼嗎？悲傷。」

著迷偶像、喝酒都是能暫時逃離現實的方法之一，兩者都做可能就代表著悲傷的心靈。