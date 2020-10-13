桂綸鎂登4千萬粉絲香奈兒官方IG！　與國際巨星GD、暮光女並列超威

▲香奈兒（CHANEL）2021 春夏高級時裝落幕，台灣女星桂綸鎂接受訪問。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）2021 春夏高級時裝系列在上週發表，其中品牌形象大使桂綸鎂秀後接受訪問的片段，更在近日一舉登上品牌官方IG，與G-DRAGON（權志龍GD）以及「暮光女」克莉絲汀史都華（ Kristen Stewart ）並列，在國際間的影響力不可小覷。

▲CHANEL 2021 春夏系列粉色的「錐形洋裝」是桂綸鎂的最愛。（圖／CFP、品牌提供）

桂綸鎂在2016年正式成為CHANEL台灣首位品牌形象大使，隨著最新2021 春夏大秀落幕，她也接受品牌訪問，聊到秀後感想，桂綸鎂表示：「這是一次非常豐富的系列，真的像是女演員的衣櫃。」除了秀上的黑色晚禮服與牛仔褲等單品讓桂綸鎂印象深刻，她也提到自己最喜歡的是粉色的「錐形洋裝」，墊肩與百褶裙襬交織出浪漫氣息，桂綸鎂更對品牌藝術藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）有深厚感情，「很期待她一直用純然的浪漫情懷，一次次爆裂炸開我對於美的想像。」

在 Instagram 查看這則貼文 CHANEL（@chanelofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 1:00 張貼

而桂綸鎂訪談片段，也在近期成功登上CHANEL超過4千萬人追蹤的官方IG，同樣在秀後接受訪問的還有國際巨星G-DRAGON（權志龍GD）以及「暮光女」克莉絲汀史都華（ Kristen Stewart ）、南韓女團BLACK PINK成員Jennie等人，可見桂綸鎂在國際間的影響力，短短一分鐘影片隨即吸引超過25萬讚數，引發粉絲驚呼：「台灣首位品牌大使好威」、「桂綸鎂氣質太好了」、「人間香奈兒。」

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