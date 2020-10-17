TAG Heuer鍊帶款Monaco重出江湖　機芯大升級

▲TAG Heuer 換上新鍊帶與機芯的Monaco H02自動計時腕錶，222,100元。（圖／TAG Heuer提更，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）去年慶祝Monaco系列問世50周年，繼續譜寫傳奇，今年新款改採動力儲存達80小時的Heuer 02自製機械計時機芯，且睽違20年，終於為此錶款設計全新金屬鍊帶，從原創的H形錶鍊發想，呈現更為摩登兼具佩戴舒適性的錶帶。

▲TAG Heuer藍色面盤款Monaco H02自動計時腕錶，222,100元。

TAG Heuer於1969年大膽推出方形的Monaco腕錶，標新立異的設計並未迅速反應在銷售上，直到錶款於1971年獲得電影《Le Mans極速狂飆》男主角Steve McQueen青睞跟著登上大螢幕，讓錶款聲勢推向頂點。時至今日品牌仍不斷革新，機芯升級至80小時動力儲存，並讓鍊帶重出江湖，新設計錶耳處較寬，而手腕處漸窄，橫向鍊節由小尺寸鍊條並排串聯而成，具裝飾性，也顧及佩戴的舒適性，分別有藍或黑色面盤可供選擇。

▲搭配皮錶帶的TAG Heuer Monaco H02自動計時腕錶，208,600元。

運動風錶款是錶界主力，同屬LVMH集團的Hublot（宇舶）為20日將於土耳其伊斯坦堡展開的2020歐洲冠軍聯賽，打造限量500只的陶瓷材質Big Bang e歐冠盃智能腕錶，球迷可下載支持隊伍的專屬面盤，由內建專屬應用程式獲得球賽開始時間提醒、進球、罰球、換人、黃牌及紅牌，以及傷停補時等資訊，還能一指切換屏幕掌握同時舉行的兩場賽事。

▲Hublot限量500只的Big Bang e歐冠盃智能腕錶，197,000元。

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