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6星座交往前後「差超多」！天秤回家變硬漢、雙魚是生活白痴

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文／柯夢波丹　圖／COSMO

當然每個星座都有反差面，只是這些星座的反差也太大了，快來看看是不是你也在其中呢？首先要參考自己的上升和太陽，另外有個代表隱私面的月亮，也可列入參考喔。

雙魚座：浪漫可愛的外表骨子裡是工作狂

一開始在熱戀時，雙魚座總是少女情懷，小鹿亂撞，但隨著時間久了，賀爾蒙的震盪過後，伴侶會發現，雙魚座根本務實到不行，工作完全擺第一，另一半還以為是在跟摩羯座交往，但真正工作狂的其實是雙魚座，而且許多雙魚座是吃貨，什麼新鮮料理都想要嘗試，非常喜歡美食，但卻是生活中的白痴。

最好可以家中的大小事都交給伴侶打理，自己就負責工作這一塊，其實才是雙魚座的真面目，可別看雙魚座一邊工作一邊碎念的樣子，他們可是非常盡情享受其中，因此總在工作的高壓中之後，然後用美食來發洩，藉此找到一個平衡點。

牡羊座：超專情又謹慎

牡羊座非常愛面子，在一般印象中，常會覺得牡羊座是衝動勇敢，敢怒敢言，神經大條不記仇，很多牡羊一開始還在熱戀期時，依然會展現這個面向，伴侶對這樣單純又可愛的面向所吸引，但在一起一段時間之後，漸漸發現，原來牡羊非常細膩，感情中不會衝動行事，並且很在乎對方的想法。

做事瞻前顧後，把對方照顧得很好，讓另一半大開眼界，只要心裡有過不去的事，就非常在意，無法放鬆。有的牡羊在關係中如果與伴侶相處的不好，容易變成小家子氣，變得容易斤斤計較，或對人講話帶刺，卻無法坦蕩表露自己的愛意，顛覆之前大剌剌的形象。

處女座：內在自卑深怕被否定

處女座要求完美，非常樂於協助他人，總是能夠察覺到別人看不見的細節，但在感情中，處女座可是非常沒自信，但不輕易表現出來的，或許是內在一股驕傲，而無法承認這一塊，當交往久了，就會發現，對處女座柔軟不一定有用，有時反而要有個霸氣，處女才會說出心底話。

另外處女座在感情中，是容易埋怨的，這是來自於內在渴望完美的呈現，而把這樣的形象投射在另一半身上，希望對方可以成為自己眼中的模樣，當這樣時處女很容易變成了對伴侶不斷地減分，從高度期待，變成極度失望，內在沒自信，變成了在批判伴侶，但其實骨子裡是在否定自己。

射手座：外表創新骨子裡超級念舊

射手座才華洋溢，善於結交各式各樣的朋友，喜歡接納不同新元素，面對新事物總是充滿好奇，對人的接納性更廣，但在感情中射手座其實超級念舊的，雖然外在喜歡這些新的人事物，但內心底層，對家人、伴侶，卻中感情到大家難想像的地步。

有的人以為射手座是情場浪子，但事實上，一旦他們談了感情，就很難放手，除非走到不得不低頭、黯然離去的地步，不然射手對愛的堅持是非常徹底的，有些射手也能夠跟舊情人當朋友，是真的當朋友的那種喔，有的人與射手交往一開始很不放心，到後來發現射手這個面向時，反而很佩服射手的重情重義但又坦蕩蕩。

天秤座：外在柔軟圓滑，回家變硬漢

天秤座出了名的好相處，人際相處圓滑，懂得待人處事，但交往一段時間之後，就會發現天秤座是不折不扣的硬漢，尤其是對自己人、家人，脾氣更是硬，卻不允許伴侶對他硬脾氣，因此伴侶常常沒輒。

我們會以為處女座對家的環境很要求，但真正要求的其實是天秤座，許多天秤座不只是外在打扮要有時尚感，家裡的環境對他來說也非常重要，雖然不用到一塵不染，但東西該放哪，該如何收納，很有自己的秩序，一但伴侶太混亂，就很容易生悶氣。

水瓶座：看似生活有格調，家裡卻亂到爆炸

水瓶座的品味獨特，一開始交往時，很容易發現一些奇怪的配件在他們身上，卻非常好看，因此還沒踏入水瓶家中時，會感覺自己的另一半，是很有生活格調，又有獨特想法的伴侶。

但當過了熱戀期，或是踏入水瓶座家中之後，會發現一些很奇怪的狀況，水瓶把自己獨特的想法，也運用在家裡的陳設了，如果發揮得好，那麼就有大設計師的品味，但蠻多水瓶很容易把家裡用得亂七八糟，常常突發奇想的點子但只做一半，讓家裡的樣貌變得東一塊、西一塊的，加上懶得收拾，久而久之就天下大亂了。

12星座大揭露！最怕被人知道的弱點其實是這個～牡羊怕誤會、雙子討厭被忽略、天秤最不想被看扁！

寵妻魔人就是這三個星座！無敵溺愛模式、任勞任怨樣樣來～直接把妳寵成人生勝利組！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 星座, 運勢, 水瓶, 天秤, 處女, 牡羊, 雙魚, 射手
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