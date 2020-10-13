珍妮佛羅培茲51歲爆乳身材不科學　穿「惡魔肩膀」西外洩女王姿態

記者王則絲／台北報導

美國天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）一直以來都不吝於展露火辣身材，儘管今年已51歲，仍然一點都沒有走鐘，近日又於IG上洗版貼出多張性感爆乳造型，緊身馬甲外還披上了一件有著「惡魔肩膀」的特殊墊肩西裝外套，加倍襯托出女王姿態，粉絲們紛紛驚嘆：「太適合」、「永遠都這麼好看」！

▲珍妮佛羅培茲穿著BALMAIN爆乳裙裝與西裝外套。（圖／翻攝自IG@jlo，以下同）



珍妮佛羅培茲身穿BALMAIN的緊身馬甲小禮服與西裝套裝，胸前擠出深溝，性感身材令粉絲們大飽眼福，以年過半百的女星來說，珍妮佛羅培茲的體態著實保養得非常好，依然是大家心中的「翹臀珍」，她把一頭棕金捲髮往後梳成幹練高馬尾，露出肩頸、手臂大片肌膚，緊實的肌肉線條看來平時鍛鍊有成，健康的狀態特別美麗性感。

而珍妮佛羅培茲身上的西裝外套則是帶出女王姿態的最大功臣，裙裝與外套以BALMAIN的招牌滿版印花為主軸，西裝肩線斜斜上翹的特殊設計，則為BALMAIN 2021春夏最醒目的重點元素，像是尖尖的「惡魔肩膀」一樣，兩者的辨識度極高，由珍妮佛羅培茲來駕馭再適合不過，集霸氣與性感於一身，更釣出了BALMAIN的創意總監Olivier Rousteing親自回應：「我愛你Jlo！」

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