戀愛成癮「單身活不了」星座Top 3 ！射手果然上榜、冠軍是討好型人格

▲「沒有愛情活不了」的3大星座現在揭曉。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

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許多人都把戀愛當成是生活中很重要的一部分，一旦失戀或是單身，就好像失去目標，整個人的重心再也找不到，或許這是一種與生俱來的性格特點，從星座角度來觀察，現在就揭曉「沒有愛情活不了」的3大星座！

Top 3 射手座

射手座一直背負了「花花公子」的名號，這對他們而言相當不公平，因為射手之所以某個部分表現出花心，也是源自對於感情的依賴，他們一旦墜入戀情，會比誰都投入。當然，射手自尊心極強，所以失戀之後會用保護色來隱藏內心真正的想法，甚至選擇讓「空窗期」盡可能縮短，也只是為了營造自己堅強且毫不在意的形象。

Top 2 金牛座

金牛座會上榜很多人都意外，其實金牛座「一根筋」的特性就完美發揮在愛情中，他們會用力去抓住自己面前的東西，哪怕傷害到自己也完全不在乎，固執得讓人很心疼，但是只要理解金牛就會發現，他們是心甘情願這麼做，只要認定了就不想放手，沒有愛情活不了，專一又長情。

Top 1 天蠍座

天蠍座依賴愛情，是典型的「討好型人格」，只要對方開心自己累一點也沒關係，但是卻忘了自身存在的價值，不知不覺在一段感情中變得渺小又無力，然而就算是天蠍放手了，也不代表他們能忘記對方，天蠍會把感情放在心中很久很久，當成自己成長的養分。

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