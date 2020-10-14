fb ig video ETtoday search mobile

戀愛成癮「單身活不了」星座Top 3 ！射手果然上榜、冠軍是討好型人格

>

▲▼ 星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲「沒有愛情活不了」的3大星座現在揭曉。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

許多人都把戀愛當成是生活中很重要的一部分，一旦失戀或是單身，就好像失去目標，整個人的重心再也找不到，或許這是一種與生俱來的性格特點，從星座角度來觀察，現在就揭曉「沒有愛情活不了」的3大星座！

▲▼ 星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 射手座

射手座一直背負了「花花公子」的名號，這對他們而言相當不公平，因為射手之所以某個部分表現出花心，也是源自對於感情的依賴，他們一旦墜入戀情，會比誰都投入。當然，射手自尊心極強，所以失戀之後會用保護色來隱藏內心真正的想法，甚至選擇讓「空窗期」盡可能縮短，也只是為了營造自己堅強且毫不在意的形象。

Top 2 金牛座

金牛座會上榜很多人都意外，其實金牛座「一根筋」的特性就完美發揮在愛情中，他們會用力去抓住自己面前的東西，哪怕傷害到自己也完全不在乎，固執得讓人很心疼，但是只要理解金牛就會發現，他們是心甘情願這麼做，只要認定了就不想放手，沒有愛情活不了，專一又長情。

▲▼ 星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 天蠍座

天蠍座依賴愛情，是典型的「討好型人格」，只要對方開心自己累一點也沒關係，但是卻忘了自身存在的價值，不知不覺在一段感情中變得渺小又無力，然而就算是天蠍放手了，也不代表他們能忘記對方，天蠍會把感情放在心中很久很久，當成自己成長的養分。

►網狂點頭「最難伺候戀人」星座Top 3 ！處女愛挑刺、獅子嚴重王子病

►網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

星座, 運勢, 戀愛, 愛情, 戀人, 分手, 天蠍座, 射手座, 金牛座
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

6星座交往前後「差超多」！天秤回家變硬漢、雙魚是生活白痴

6星座交往前後「差超多」！天秤回家變硬漢、雙魚是生活白痴

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

小S同框許曦文對尬巴掌臉！「母女怪誕風」氣場超殺　網：跪了 維密天使Romee Strijd懷孕7月只長肚！孕期三餐這樣吃身材依舊超火辣 戀愛成癮「單身活不了」星座Top 3 ！射手果然上榜、冠軍是討好型人格 汽車駕照竟能當夜店通行證？陸留學生圖文紀錄「真實版美國生活」 星．變美／秀智「424洗臉法」超龜毛，南韓最美素顏當之無愧 徐若瑄給女生的愛情忠告：「失戀可以短暫痛苦，但別放棄人生」 30品牌試到爽沒櫃姐管！新光三越台中開「美妝複合店」　根本台版SEPHORA

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面