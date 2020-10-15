涼感衛生棉每包才41元！鐵粉狂掃500包不手軟　清爽透氣一用上癮

記者李薇／綜合報導

衛生棉是女生必備用品，市面上的種類非常多元，除了長度公分數不同，近幾年還開始流行中藥配方或是添加天然草本精華等等，而風靡許多女孩的，還有「涼感」效果的衛生棉，使用時感覺清爽舒適，台灣品牌「愛康」因此成為很多人的愛牌，甚至有人一買就是3大箱，超級誇張。

▲愛康超透氣衛生棉粉絲瘋狂團購。（圖／美妝公社）



愛康涼感衛生棉之所以會受到歡迎，是因為經期時容易感覺到悶熱不適，涼涼的感覺可以降低不舒服，而且會感受到比較透氣、搔癢也會舒緩，因此大受歡迎，口碑互相推薦，成為團購好物。

不只是團購而已，因為買越多，每包的單價越低，因此很多網友更是超級誇張的入手，一次200包、500包的下訂，甚至還會整個辦公室一起揪團，一次買到幾百包的量，直接送進公司，不但可以省下不少錢，還可以讓經期更加舒適，當然要買起來。

▲滿滿一整床的愛康。（圖／美妝公社）



盤點網路上的評價，許多女孩都大讚「愛康超級好用！現在已經離不開了」、「我也是用了愛康之後就不想換別的了」、「氣溫18度以下，覺得用愛康覺得太～涼～了～覺得下面很冷」、「之前團了一次319包，到貨時大家都傻眼了」。

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