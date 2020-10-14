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星巴克六款純色保溫瓶美爆！日妞搶翻細緻啞光「胚布」色質感噴發

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▲日本星巴克新保溫瓶系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲日本星巴克新保溫瓶系列。（圖／翻攝自IG@starbucks_j）

編輯／JJ

繼上回大陸星巴克推出一款菱格紋墨綠色杯套，高級質感像極了精品包包，而別人的星巴克總是不會讓人失望，最近日本星巴克又迎來一波秋季限定保溫瓶新系列，共推出六款純色不鏽鋼保溫瓶，包括三款細緻啞光的唯美大地色系，以及三款珍珠光質感的清爽淡色系，絕美的色調立刻引起日妞們的注意。

▲日本星巴克新保溫瓶系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲日本星巴克新保溫瓶系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲共推出六款新色。（圖／翻攝自IG@starbucks_j、日本星巴克官網）

日本星巴克這次推出的保溫瓶新系列，在色調上做了精心的調配，特別能展現出滿滿的質感，其中三款霧面啞光款式有桃粉色、海軍藍以及胚布原色，由於日本現在「鹽系」正夯，如「胚布」一般的淺卡其色款式最受女孩們歡迎，已有不少人搶著打卡上傳，拍起照來美到不行。

另外三款顏色則是採用珍珠光質感呈現，共有淡淡的珍珠粉色、薰衣草紫色以及寶寶藍綠色，粉嫩的色調立刻攻陷少女心，很多女孩們對於較少見的淡紫色特別有興趣，不管是亮面還是霧面都維持一貫的高級，整個瓶身全都採用同色設計，再搭配上經典的浮雕LOGO，充滿簡約美感，容量為473毫升，定價3,800日圓（約台幣1,026元）。

近期推特上還有一款爆紅的玻璃杯，正是由日本設計師辻尾一平打造的「咖啡牛奶玻璃杯」，只要倒入了深黑色的咖啡，瓶身就會浮現「咖啡」的白色字樣，若是倒入白色牛奶，則會浮現出黑色的「牛奶」字樣，創意十足。

▲日本玻璃杯。（圖／翻攝自推特）

▲由日本設計師辻尾一平所製作的「咖啡牛奶玻璃杯」。（圖／翻攝自推特@keltoto）

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關鍵字：

星巴克, 日本, 日本星巴克, 保溫瓶
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