妝感媲美專櫃的開架粉底液　＄500有找好划算

記者李薇／綜合報導

持久度高的底妝非常重要，連戴口罩都可以降低掉妝，Milani 9月推出全新的霸屏天后粉底液，使用起來霧面的質感可以達到7、8成的遮瑕度，同時又可以帶出完美的持妝效果，非常適合秋冬使用。

▲Milani霸屏天后粉底液，30ml、570元。（圖／記者李薇攝）



Milani全新推出的霸屏天后粉底液，質地是霧面的妝容效果，雖然是霧感的質地，但使用起來一點都不會乾燥，乾燥肌膚也可以使用，特別適合油性肌膚或是混和性肌膚，塗抹之後可以維持一整天的妝感。

▲純白專科亮顏粉底精華，30g、售價490元。（圖／品牌提供）



提到粉底液，甫上市即榮登日本兩大美妝平台VOCE及@COSME口碑第一名，就是純白專科亮顏粉底精華，裡面添加傳明酸與天然保濕萃取成分，輕輕推開就可以感受到豐盈水潤質地，不需擔心顯乾紋，遮瑕效果佳。

純白專科亮顏粉底精華在防曬係數SPF30、PA+++，上妝不僅可以同時保養，也可以當作底妝，或是潤色防曬，只要用手指就可以輕鬆上妝，打造出細緻透亮的粉底妝容，非常適合乾性肌膚使用，加上最近秋冬季節的來臨，也可以在這時節使用，讓妝容更加服貼。

▲DHC Q10持久透亮隔離霜，30g、550元。（圖／記者李薇攝）

另外一款很適合秋冬的粉底，就是DHC Q10持久透亮底妝系列添加了輔酶Q10、神經醯胺、海洋膠原蛋白等6種精華保濕成分的濃密滋潤配方。除此之外，還添加了能幫助帶來透明感的梅果實精華，不只能遮蓋惱人部位，還能喚醒肌膚原有的光彩。

Q10持久透亮底妝系列採用的遮瑕技術「透光薄膜配方」，藉由淨透的紅光，以及多重折射的強烈光線這兩層光線薄膜，柔和掩蓋斑點、毛孔、凹洞、皺紋等肌膚瑕疵，又可以達到潤色、防曬、抗老化精華液等黃金機能，在遮蓋老化跡象的同時，呈現透亮好膚質。