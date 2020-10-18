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隋棠16句人生金句：「標籤是別人貼的，日子是自己在過的」

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文／柯夢波丹　圖／隋棠Facebook

隋棠和老公Tony結婚生子後，一直過著讓大家欽羨的生活，最近隋棠更是當了蝴蝶朵朵種籽講師，和一家人去屏東恆春長住，除了定期去學校跟小朋友講課外，也和老公會帶著自己的寶貝開心的體驗生活，而最近隋棠和一家人去海邊玩耍，更是曬出了超驚人背影照，讓粉絲全都膝蓋軟了～

▲ 隋棠。（圖／翻攝自隋棠粉絲專頁、IG）

隋棠一家四口去海邊玩水，穿著黑色短褲的她，露出「非人比例」的長腿，真的是隨處一站就是最美風景呀！

▲ 隋棠。（圖／翻攝自隋棠粉絲專頁、IG）

隋棠穿著性感比基尼，長髮隨風飄，和寶貝兒子和女兒一起開心的玩沙，但卻有粉絲留言說：這張照片的重點是，生過三胎卻還是平坦的驚人小腹！

▲ 隋棠。（圖／翻攝自隋棠粉絲專頁、IG）

隋棠就是這張照片讓粉絲尖叫，穿著比基尼的超辣背面，身上一點贅肉都沒有，緊緻到不行，超模比例的身材，左右手各牽一寶貝，實在是太正了啦！

▲ 隋棠。（圖／翻攝自隋棠粉絲專頁、IG）

而之前夫妻兩人為了慶祝木婚（結婚五周年），更是一起去阿爾卑斯山滑雪度假，維繫彼此間的甜蜜感情～

▲ 隋棠。（圖／翻攝自隋棠粉絲專頁、IG）

而隋棠更是在分享度假照片中，大方秀出火辣比基尼照，過分完美的身材，讓粉絲大呼太自卑了，這是生過三個小孩的身材嗎？

隋棠自結婚生小孩後，就比較少出現在螢光幕前，除了偶爾出席品牌和代言活動外，重心都放在家庭和服飾網拍的事業上，雖不像以前要拍戲走秀，但依舊是非常忙碌，這樣的她也讓粉絲跪求到底是怎麼維持身材的！

敢吃就要勇於付出代價

就像是隋棠曾說過的一句金句般：「敢吃就要勇於付出代價」，隋棠說維持身材就不可以三天曬網，兩天捕魚！要持之以恆！絕對不能吃油炸食物或是口味太過重的東西，太辣太鹹都會造成身體的負擔！

而除了堅守飲食均衡，什麼都要吃之外，不吃肉的她會從大量攝取魚肉來獲得蛋白質，澱粉部分會以糙米飯、五穀米為主。飲食上就是要管得住自己的嘴巴非常重要～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

早起或睡前喝一小碗燕窩

先把滾水倒進碗裡，把處理乾淨的燕窩放進碗熱一下後，再放進保溫瓶，接著加入約500cc滾水及適量冰糖（不加也可以），蓋上蓋子悶2個小時就可以喝了。想更善用時間的話，可以先在睡前煮好，第二天起床就可以馬上喝，效果會更好。

芝麻糊取代一餐

只需5大匙100% 無糖純黑芝麻粉+2大匙無糖純杏仁粉 +3大匙大燕麥+適量蜂蜜+適量滾水即完成，低熱量又健康，若在減肥時可取代正餐，或是嘴饞時都喝上一杯！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清腸胃蔬果汁

每天都可以來一杯有滿滿纖維的清腸胃蔬果汁，讓腸胃乾淨，臉上氣色自然會更好。基本上可以用任何種類的水果，加上煮熟的波菜、苜蓿芽及少許薑片，加適量的水及蜂蜜就可以了，另外也可依個人喜好加些堅果。蔬果汁榨好後要趁新鮮營養價值最高的15分鐘內喝完。

另外在健身運動方面，隋棠絕對是超級嚴格的在控制自己，可不會因為生了三個小孩就放棄，她一週會去2~3天健身房，每次都會待上至少三個小時，先跑跑步機30分鐘暖身後，再開始做重訓，不時也會替換飛輪、有氧和瑜珈，就為了keep住身材曲線．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生完三胎後要如何養出腹肌？除了仰臥起坐之外，隋棠認為最有效的是靠健身器材，因為有些動作是我們人體沒辦法做到的姿勢，有些運動器材都很專業可以幫助我們腹部的加強。我一定都會先做有氧，再做重訓，一星期至少3次。

隋棠曾跟網友分享，其實她就跟一般媽媽一樣，每天為孩子忙碌的根本沒自己時間，有時候也是甚至也是披頭散髮沒時間好好打理自己，但千萬要記住「不要讓自己無止盡的陷入這個情況，適時的自己拉自己一把很重要」，以下整理更多隋棠給女人的人生金句，請筆記！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.「只有先愛自己，一切才會恰到好處！」

隋棠鼓勵女生要相信愛情，也許感情中的安全感培養並不易，但妳一定要先懂的愛自己，讓自己給予自己足夠的安全感，妳才會學會對很多事要放開並接受．

2.「不需要去掩蓋自己最原本的樣子．」

隋棠給人的印象就像是住在隔壁的漂亮大姊姊，她非常的親切，總是樂意的跟妳分享生活上許多事，就連她的素顏照總是大方PO出給大家看，而棠棠說她真的非常喜歡這樣的相處模式，能夠分享是一件好的事，就是分享最原本的自已，喜歡自己，大家就會喜歡妳．

3.相遇、相愛不容易，好好珍惜彼此吧！

棠棠曾經歷過感情上的挫敗，卻因此讓她體悟到：「原來對的人值得等待。」除了要等對的人出現，還要牢牢抓住屬於自己的真命天子。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.「牢牢抓住」就是珍惜的一種表現。

棠棠分享我們常常都在想，還會有更好的人出現，因此忘了珍惜目前身邊這位相處起來很自在的人。而常常到頭來發現，能這樣和自己合拍的人，少之又少。

5.追隨自己的心，正視自己的感受

其實，大部分的人都有直覺，我們可以知道哪些人適合我們。卻會因為外在因素，拒絕自己最真實的感受。踏入婚姻的棠棠，確實做到了，她追隨自己的心，選擇了對的人。並且在婚後，繼續珍惜這得來不易的緣份。其實，只要懂得珍惜彼此，妳也能很好命啊！

6.一段關係裡，光有愛是不夠的

不僅只有愛情和婚姻，在任何一段關係中，都還需要陪伴、妥協和努力。一定要對方感受到妳對他的重視，他也會更懂得重視妳，不是嗎？

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.優於別人並不高貴，真正的高貴。應該是優於過去的自己

隋棠曾引用海明威的這句話，並且對自己說：是啊，每天都要更進步一點，更喜歡自己一點，比起別人，妳應該要最重視的是妳自己，把重點放在自己，而不是對於別人的比較級，因為那都是虛假的．　

8.人生總是很累的，妳現在不累，以後就會更累！妳流過多少淚，就會有多少笑容再等待妳．

妳可以知道隋棠總是無論做任何事都非常的拼命，她堅信現在的努力和拼命，之後都會有回報的，所以不要浪費太多時間在抱怨，努力就對了！就像愛情也是現在的妳不論流了多少眼淚，之後遇到對的人，妳會笑的像全世界最幸福的人，就怕把一輩子笑容都先笑掉了呢～

9.「別把自己的想法，加諸於別人身上」

隋棠分享當了媽媽後，更能深刻的體會，每個人都是不同的個體，所以不要把自己的想法，硬套在別人身上，妳自己不喜歡別人這樣對妳，妳又為什麼非得這樣對別人呢？

 
 
 
 
 
 
 
 

10.殺不死我們的困難，只會讓我們更堅強

隋棠說人生一定是充滿困難的，但妳要知道這些困難沒將妳擊倒的話，只會讓妳變的更堅強更勇敢，所以正向點，因為這都是讓妳變得更好的過程．

11.「要學會放過自己，不要給自己太多壓力。」

隋棠曾說過：「我後來才發現，其實很難讓大家都開心！」這件事情要做到真的太困難了，所以乾脆轉念一想，學習如何不要給自己那麼多的壓力和設限，有時候真的不要想太多．

12.「別跟別人比較，永遠只要跟自己比就好」

隋棠分享拿掉自己的比較心態，妳真的會快樂很多，其實到底比較的意義是什麼？比贏了開心不過兩天，比輸了也許妳會不開心一段時間，但妳去羨慕別人或忌妒別人，都是不必要的，妳該比的只有自己，怎麼讓自己比昨天更快樂．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.「千萬不能把別人對妳的好視為理所當然」

要如何和朋友家人或是老公維持良好的關係？隋棠分享懂的感激感恩是非常重要的，別把別人對妳的好當做應該，這個世界上沒有任何的應該，所以請細細體會別人的付出，並且給予最溫暖的回饋吧．

14.「標籤是別人貼的，日子是自己在過的」

隋棠出道多年，負面新聞也不少，但是妳看隋棠從沒真的走心過，她還是努力的過生活，並且親切熱誠的回應大家，時間久了妳就會知道隋棠是個多可愛的女生～她說別把別人對妳的評論真的當一回事，認清這點，妳就能自在的生活．

15.一輩子很短，學會對自己好一點

一輩子聽起來很長，過起來卻很短，所以盡可能的對自己好一點吧！不將就、不委屈把自己活得像樣一點！

16.「別把遇到的困難看成低潮或挫折，那太負面了！」

隋棠說這一路走來也遇過很多事，但她很少去把遇到的困難看成低潮或挫折，而是會當作一個挑戰跟機會！因為若一開始妳覺得負面那就輸了，妳該提起精神認真解決，爾後會得到全新的學習．

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 瘦身, 健身, 隋棠, 金句
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