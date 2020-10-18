《青春紀錄》朴素丹3種穿搭太實用！一次解決上班、約會、聚會的煩惱

文／柯夢波丹 圖／tvN官網

2020下半年必看韓劇，最受矚目的非《青春紀錄》莫屬啦！除了有朴寶劍和朴素丹組合的超強卡司，以「熱血追夢」、「親子關係」、「貧富差距」為題材的劇情非常扣人心弦外，這也難怪自9月初在NETFLIX上開播後收視率便居高不下，網路討論度更是熱烈！

《青春紀錄》女主角是憑電影《寄生上流》「潔西卡」一角紅遍全球的朴素丹。劇中，朴寶劍飾演的史彗峻雖在模特兒圈小有名氣，但他仍努力朝演員的夢想之路邁進，儘管卯足全力參加試鏡，機會仍給了家境富裕的好友「袁楷效」（邊佑錫 飾）。朴素丹則飾演史彗峻的瘋狂粉絲「安正河」，身為化妝師助理的她，在一場時裝週的後台獲得了幫偶像化妝的機會，也意外地展開兩人的奇妙緣份。

《青春紀錄》的劇情親民、貼近人心，每一個角色的故事都好似身邊朋友抑或自己剛出社會時的奮鬥心路歷程，因此在收看時，特別能將自己投射至劇情之中。其中，女主角「安正河」（朴素丹 飾）的穿搭更成為眾多女生的參考範本，自然、簡約、符合日常生活主題的搭配法，學起來容易，而且非常實用。這就讓COSMO幫你整理3種必學的「安正河穿搭」！

西裝外套買好買滿、穿好穿滿，一件打遍所有場合！

你有沒有發現，「西裝外套」不管十年前、十年後，不管看了幾千遍、幾萬遍相關介紹，它總是有種魔力，讓你的手指頭情不自禁的點開、下單、點開、下單，身為「西外控」的編輯懂，因為它百搭、實穿，可以正式得很體面，也可以休閒得很瀟灑，它的設計、剪裁、顏色，只要有一點點變化，就會讓人忍不住加入購物車，再不小心手滑結帳。

朴素丹在《青春紀錄》裡可說是把西裝外套穿好穿滿，大地色西裝外套內搭白色微透膚素T，下身搭配與上衣同為白色系的西裝褲，頸間疊搭今年最流行的短金屬鏈條項鍊和垂墜至胸口的長項鍊，耳朵再飾以充滿個性的耳骨夾，運用適量的飾品做點綴，讓整體造型更加分亮眼，非常適合上班族穿搭。

黑色西裝套裝內搭米色系針織薄衫，想散發專業感的上班造型完美示範！而且下班還可以時髦的直接衝去好姐妹聚會一點也不突兀喔！

除了大地色，鐵灰色也是許多人必買的顏色之一，不過，鐵灰色給人較沉穩、拘謹的感覺，如果擔心穿搭起來太過死板，可以用一些配件做點綴，像安正河戴上黑色毛帽，增添俏皮感，讓整體造型多了些時髦感和潮流感。

倘若想再正式一點，也可以在西裝外套裡選穿襯衫，並將第一、二顆釦子解開，中和整體造型的拘謹感。

休假和男友約會這樣穿！運用針織單品給人溫暖又舒服的好感



有時候和男友出去約會，不一定要展現出「特別精心打扮」的架勢，穿得太浮誇、正式反而會讓男友有壓迫感、距離感。安正河的電影院約會穿搭就不經意得恰到好處，丹寧襯衫外套內搭黑白條紋上衣，肩膀再披上一件偏灰藍色的薄外套，穿搭造型上富有層次感，展現時髦之餘，又不會太過誇張，不僅如此，安正河在髮型上也充滿巧思，在低包包頭上飾以髮帶，點綴得剛剛好，細節之間流露出安正河少女心的一面。

和男人喝酒要展現可愛又活潑的一面最能吸引他的目光！用橘紅色針織外套內搭襯衫、搭配丹寧褲營造一種隨性又自在的氛圍，一旦微醺了就會讓人想保護你！

紅紅的臉蛋配上紅色的針織外套，小女人味就這樣透露出來了！

另外一套，安正河則是穿上米白色針織外套內搭字母T恤，下身穿上丹寧褲，簡約有型，又給人很溫暖想親近的好感。

亦剛亦柔，穿這樣見男友兄弟，第一印象95分以上跑不掉！



安正河在劇中的穿搭亦剛亦柔，其中，她穿上軍綠色的連帽外套內搭T恤，下身搭配碎花長裙，不僅結合了大男孩率性、酷酷的氣質，也不失女生浪漫、優雅的元素，這樣看似大剌剌的男孩女孩風穿搭，反而能彰顯出「反差萌」的俏皮魅力！

綜合上述的幾套穿搭，安正河的造型真的相當親民且貼近生活，絕對是2020下半年的穿搭範本之一呀！

學《艾蜜莉在巴黎》這樣穿超旺桃花！讓法國帥哥都無法抵抗的「女人味穿搭秘訣」7招撩男一定中

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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