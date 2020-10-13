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專訪／江奕勳用「照騙」靈感再合作Reebok　聯名鞋穿了9個月不會膩

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▲台灣設計師江奕勳接受《ET FASHION》專訪，分享最新聯名鞋的靈感。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專訪

設計師江奕勳ANGUS CHIANG是登上巴黎男裝周的台灣第一人，這次二度攜手Reebok打造聯名鞋款Zig Kinetica Concept_Type_2，以網路世界為靈感，打造虛實混合的時尚感。此次他接受《ET FASHION》專訪，聊起設計上的點滴，江奕勳透露自己也曾有過「虛實難辨」的時候，答案很意外，「就是模特兒本人看起來跟照片不一樣。」

▲▼ 江奕勳ANGUS CHIANG 。（圖／品牌提供）

▲▼ 江奕勳ANGUS CHIANG 。（圖／品牌提供）

▲江奕勳2015年成立個人同名品牌，而自己在網路世界中虛實難辨的時候，竟是因為「照騙」。（圖／品牌提供）

江奕勳第二度與Reebok合作推出鞋款Zig Kinetica Concept_Type_2，與上一代的Zig Kinetica鞋型相同，搭配Angus Chiang 2020年秋冬走秀用色主軸，將RGB三原色與多種飽和色彩呈現於鞋面上，同時使用多樣異材質皮革、燈芯絨及帆布作為層次搭配。而靈感就源自網路世界帶給他的「虛實難辨」，江奕勳提到：「自己也有虛實難辨的時候，就是在國外Casting（選角），模特兒看起來跟照片不一樣，蠻像現代的網路故事，你在網路上很難相信任何人。」

雖然換句話說就是「照騙」，但江奕勳說得文藝，將俏皮理念注入鞋款，至於是二度合作，要在第一回的基礎上再改造，江奕勳透露，這次花了很長時間跟總部討論顏色，因為挖洞、鏤空上把顏色暈染的難度加大了，但是後期慢慢解決，讓他覺得相當開心。

▲▼ 江奕勳ANGUS CHIANG 。（圖／品牌提供）

▲▼ 江奕勳ANGUS CHIANG 。（圖／品牌提供）

▲江奕勳最愛的鞋款細節是洞洞，藉此體現傳統工藝，三色均NT$4,850（信義遠百A13 Reebok門市獨賣）。（圖／品牌提供）

對江奕勳而言， 最喜歡鞋子的細節部分是「洞洞」，看似簡單，卻是鏤空後再去車線，可以交疊很多層次，「因為現在鞋子很多是一體成型，這個還是比較傳統的工藝我很喜歡。」不難看出江奕勳對於復古元素很專情，就連該鞋款，自己一穿就是9個月，「我很喜歡彩色的鞋子，因為從巴黎回來只帶了它，所以每天換款式穿9個月，真的很好穿。」

雖然頂著LVMH Prize新銳設計師獎全球21強，首位台灣入圍者的光環，江奕勳仍然積極拓展各領域，他也預告之後會做一些影像類的創作，最快明年（2021年）一月就能與大家見面。

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關鍵字：

江奕勳, ANGUS CHIANG, Reebok, 聯名, 運動鞋, Zig Kinetica Concept_Type_2
fashion.net

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