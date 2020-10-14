甜點控必吃！秋季限定《栗子蒙布朗可麗餅》　一口就超級幸福

文／柯夢波丹 圖／COSMO

如果妳是可麗餅控，一定知道這間來自日本的高人氣夢幻午茶《gelato pique cafe》可麗餅咖啡屋，這一次推出秋天必嚐的獨家美味，即日起至10月11日都可以來這裡大啖「北海道十勝四葉牛乳霜淇淋」及季節限定販售至11月底的「栗子蒙布朗可麗餅」，將北海道濃郁香醇直接送入口中，超級幸福！

《gelato pique cafe》再度聯名《蜷尾家》推出霜淇淋，「北海道十勝四葉牛乳霜淇淋」曾創下兩日內狂銷近千隻的盛況，這次可是第一次北上販售。還有「栗子蒙布朗可麗餅」，秋天限定的濃郁口味，栗子迷可要好好品嚐看看！

新品1：北海道十勝四葉牛乳霜淇淋



愛吃霜淇淋的妳絕對要吃一支《gelato pique cafe》全新推出的「北海道十勝四葉牛乳霜淇淋」，感受一下這完全清爽不膩、同時毫無負擔的夢幻霜淇淋！

使用來自日本北海道十勝著名的四葉乳品，100%的生乳風味，口感清爽不黏膩，是當地最新鮮，最高品質的乳製品。

每一口都能感受到口感細緻柔滑且入口香醇，清爽、無負擔的夢幻感，吃一次保證就讓妳上癮。

【北海道十勝四葉牛乳霜淇淋】

■價格：NT$ 150

■販售時間：即日起至10/11

新品2：栗子蒙布朗可麗餅



而迎接秋天的到來！《gelato pique cafe》推出超人氣季節限定新品「栗子蒙布朗可麗餅」，絕對是栗子控秋季必吃甜點！

「栗子蒙布朗可麗餅」以大人系的層次味蕾來設計，選用濃郁的栗子泥搭配微量香醇的蘭姆酒，一口咬下不只滿滿栗子香氣更有淡淡酒香融入口中，甜而不膩的滋味讓人流連忘返，幸福感爆棚。

而這款可麗餅最上頭也仿蒙布朗甜點外型打造，可愛的栗子餡和栗子碎粒與薄荷葉，濃郁滿點！

【栗子蒙布朗可麗餅】

■價格：NT$ 180

■販售時間：即日起至11/30

【gelato pique café 店家資訊】

■台北：信義新天地A8 2F空橋 (台北市信義區松高路12號2樓)

■11:00-21:30(平日) 11:00-22:00(假日)

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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