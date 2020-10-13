全球僅4只的「錶王」世界時區錶太稀罕　競標價上看1.2億元

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行鐘錶交易熱絡，富藝斯（PHILLIPS）11月接連規劃兩場日內瓦拍賣會，一場是6至7日在日內瓦舉行之「名錶薈萃─日內瓦XII」，呈獻成交價上看1億2000萬元的PP（Patek Philippe，百達翡麗）型號2523/1玫瑰金世界時間腕錶，史上已知僅有4只同款錶；8日接力登場是攜手Blackbird集團策畫的「Retrospective：2000-2020」專拍，集結30件近代代表作，是20年錶界流行的縮影，兩場拍賣精選58款錶，今、明2日於富藝斯台北辦公室展出。

▲富藝斯將於11月6至7日在日內瓦拍賣PP型號2523/1玫瑰金世界時間腕錶，估價約62,880,000元起，成交價上看億元。（圖／翻攝phillipswatches IG）



▲PP型號2523/1玫瑰金世界時間腕錶目前已知僅有4只相同設計，相當珍罕。（圖／富藝斯提供，以下同）



「錶王」PP與勞力士（Rolex）毫無疑問仍是拍賣會的兩大龍頭品牌，此次現身富藝斯日內瓦拍賣會的PP型號2523/1玫瑰金世界時間腕錶，採雙錶冠系統，並以機刻雕花裝飾，由於品況極好且極珍罕，預估成交價將突破億元；同場拍賣還有勞力士6241 John Player Special 14K金錶、型號6200棕色Torpical面盤的Submariner腕錶，都是錶迷追捧的熱門款。

▲富藝斯呈獻鐘錶歷史學者John Goldberger珍藏的PP型號2499第二代腕錶估價約22,000,000元起。



▲富藝斯勞力士型號6241「John Player Special」14K黃金腕錶（左）估價約18,860,000元起，Retrospective：2000-2020拍賣的PP型號5531玫瑰金錶估價約15,730,000元起。



佳士得（CHRISTIE’S）同樣感受到錶迷的熱烈需求，費心蒐羅8款1943年製2015年間製作的紅寶石腕錶，將於11月28日香港秋拍中進行拍賣，時標或錶圈甚至面盤中央鑲嵌紅寶石的錶款，都是特別訂製的獨一無二作品，最有話題的一款是品牌掌舵人Charles Stern於1943年為自己訂製的型號18581 8K金萬年曆計時腕錶，點綴紅寶石刻度與3分鐘通電話提示刻度盤，直至1946年其子Henri Stern擔任總裁期間一直戴著此款腕錶。

▲佳士得端出PP掌舵人Charles Stern於1943年為自己訂製的型號18581 8K金萬年曆計時腕錶（左）估價約14,760,000元起，1991年製型號3974的三問萬年曆錶估價約23,300,000元起。（圖／佳士得提供）

