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LV X NBA來了！經典Keepall變籃球袋帥爆　「冠軍獎盃金項鍊」戴上超爽

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▲LVxNBA。（圖／品牌提供）

▲LV為NBA冠軍獎盃，打造專屬旅行箱。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

2020年NBA總冠軍由湖人隊拿下，獎盃裝在LOUIS VUITTON（路易威登）專門打造的旅行箱中，雙方的合作不僅於此，LV X NBA限量男裝膠囊系列也將在11月20日上市，經典Keepall旅行袋變球袋、服裝遠看以為是格紋，定神才發現竟是NBA標誌上的球員剪影，各種細節讓人讚嘆。

▲LVxNBA。（圖／品牌提供）

▲Keepall籃球旅行袋122,000元、迷你行李箱斜背包81,000元、NBA獎盃金項鍊霸氣十足。

以球員的衣櫥為發想，男裝創意總監Virgil Abloh將NBA巧妙地融入服裝、包款、鞋履，以及小配件中，快看看有多麼精彩。

服裝

籃球是貫穿的元素，NBA及LV的Logo也隨處可見，用各種有趣的方式存在。灰色cashmere運動套裝上有籃球線條，夾克以布料與皮革拼接，真的像鑲了半顆球，運動員需要正式服裝，包括西裝外套、長褲、領帶、襯衫全數到齊，NBA Logo的球員剪影成為連續圖案，很有特色又不過於浮誇。

▲LVxNBA。（圖／品牌提供）

▲夾克以布料拼接皮革，就像拼了一顆籃球在上面，夾克205,000元。

▲LVxNBA。（圖／品牌提供）

▲籃球線條運用在各式服裝，短袖T恤22,300元（左）、長袖夾克123,000元。

▲LVxNBA。（圖／品牌提供）

▲籃球元素隨處可見。

正裝的搭配不需過於嚴肅，可以在西裝外加上有LV字樣的開襟衫，或是提個Keepall旅行袋變身的籃球袋，加一雙登山靴，或戴上冠軍獎盃造型的金項鍊，既正式又充滿創意。

▲LVxNBA。（圖／品牌提供）

▲西裝穿搭很有特色。

▲LVxNBA。（圖／品牌提供）

▲LVxNBA。（圖／品牌提供）

▲NBA Logo上的球員剪影，成為服裝上的圖案，遠看好似千鳥格紋，很有意思。

包款

不只女生對包包著迷，男士們也需要實用又好看的手袋，LV X NBA運用NBA的經典藍、白、紅配色和球網，以及LV的經典Monogram和包型，成就了多款吸睛度滿分的包包，包括後背包、可放入籃球的旅行袋、縮小版行李箱的斜背包等，很適合日常。

▲LVxNBA。（圖／品牌提供）

▲鍊帶裝飾提包41,900元（左）、紅藍白配色信差包83,000元。

▲LVxNBA。（圖／品牌提供）
▲後背包170,000元（左）、127,000（右）。

鞋履

球員的鞋櫃不能只有籃球鞋，樂福鞋、登山鞋、懶人鞋都需要，同樣以NBA及LV Logo變化妝點，球員剪影圖案、Monogram，讓每雙鞋都很有特色，而且能因應各種場合與服裝。

▲LVxNBA。（圖／品牌提供）

▲樂福鞋中央是NBA標誌，鞋跟上則有LV Monogram細節，37,500元、球鞋上的漸層Monogram很有特色，38,800元。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, NBA, 湖人隊, Virgil Abloh
fashion.net

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