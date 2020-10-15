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【奧斯塔羅】上班族最期待！今年年終財運指數如何？

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▲塔羅 。（圖／奧斯塔羅提供）

年底時間又到了
每每到了年底
相信各位上班族都挺期待年終發放

今天就和奧斯老師一起來看看
今年年終財運指數如何吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說今年年終財運就比較平淡了，畢竟這樣的牌組多半代表平等、回饋 ！這樣的財運指數就顯得比較平靜，在年終單純就是你的付出獲得同等的回饋，因此奧斯老師會建議你回想一下今年對於工作上的付出與努力，究竟努力了多少？對於年終上的財運，當然就隨著你對於工作的付出成正比，不會有預料之外的金錢財富進來，因此財運只是就顯得平淡許多，所以如果覺得自己的努力好像稍微差強人意，奧斯老師會建議你把握剩下的幾個月，好好的再努力一下，嘗試著扳回一城囉！

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選擇到這組牌的朋友，今年你的年終財運指數就顯得有點差強人意，畢竟這樣的牌組所掌握的金錢稍嫌較少！所以在年終的財運就沒有這麼的滿意，當然還是有金錢入帳的運勢但偏偏要達到滿意的程度，或是自己所預期的金錢入帳，奧斯老師可能就要先安慰你，希望你別預期太高。當然大多發放年終及績效考核都在年底時間，離年底也還有幾個月時間，奧斯老師會建議你接下來這段時間可好好的與主管相處或嘗試在主管面前做表現，有望今年的績效考核或是年終發放的部份，再加點分，好好把握一下囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說今年的年終就顯得中規中矩了，畢竟這樣的牌組多半代表是金錢收入以及平和的狀況！雖還是有金錢入袋的緣分存在，但應該就和過往年度的年終相差不遠，當然今年疫情的影響，相信各行各業的營收多少受到點影響，但是這樣的牌組也不至於讓今年的年終差到哪裡去。大概就是像奧斯老師說的，跟以往的年度差不多，因此接下來發放年終，奧斯老師建議你就保持平常心就好了，不要有過多的期待或是對今年年終感到悲觀，不如先規劃一下自己的年終運用吧！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說今年的年終財運就還不錯了，財運指數也算挺高，畢竟這樣的牌組多半代表財富累積以及滿意滿足的狀況！所以奧斯老師要說今年度你的工作付出以及努力，都有望在年終發放時感到安心不少，對於年終的金額也會感到相當的開心甚至覺得今年的努力是值得、是正確的。奧斯老師就先恭喜你，趕快好好規劃一下接下來資金的運用以及好好列一下清單，在今年年終領到後，要買些什麼犒賞自己這一年的辛苦努力及付出，明年新年度的到來就在繼續加油了唷！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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