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從《艾蜜莉在巴黎》看愛情觀　離開不夠愛你的人最勇敢

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▲▼從《艾蜜莉在巴黎》看愛情觀 。（圖／Netflix）

▲劇中Emily獨立自信且擁有清晰的愛情觀。（圖／Netflix，以下同）

編輯 / Lily

美劇《艾蜜莉在巴黎》紅透閨密圈，女生們看得過癮，除了讓人欲罷不能的劇情、賞心悅目的時髦造型，劇中的法國型男也很吸睛，就連劇中女主角Emily的愛情觀也很值得學習。

Emily隻身從美國前往法國，選擇面對全新的工作挑戰，活出現代女性的獨立自信，不只如此，她的愛情觀也很值得學習，即便身邊穿梭不少男士，也不會為了孤單而隨便抓個人陪，也是單身的你一起來看看她的交友哲學吧！

▲▼從《艾蜜莉在巴黎》看愛情觀 。（圖／Netflix）

放下不夠愛你的人

許多女生談戀愛就是敗在「放不下」，明知道身邊的那位沒那麼愛你，就是因為怕孤單，所以勉強自己屈就在一段關係中。而Emily在前往法國後，選擇和美國男友遠距離戀愛，兩人本來有共識經營下去，但美國男友卻擔心如果他去法國，Emily可能不能陪他而打退堂鼓。一個只會為自己想的男人，女主角覺得不值得繼續維持，與其擱著這段關係，倒不如分手。

▲▼從《艾蜜莉在巴黎》看愛情觀 。（圖／Netflix）

堅持不做第三者

單身在浪漫的巴黎，好好的談場戀愛絕對是最大救贖，走出失戀陰影的Emily，開始暗戀住在同棟的法國鄰居，他是個溫柔多禮的廚師，還幫了她許多忙，但得知對方已有個不錯的女友，為了避嫌也擔心破壞他們的感情，她便開始處處避著他，不讓他有任何機會。
除了廚師鄰居外，著名的香水大師也對她充滿興趣，但他不僅已婚又有情婦，即便他各種花式追求，Emily也不曾放棄過她的底線。

▲▼從《艾蜜莉在巴黎》看愛情觀 。（圖／Netflix）

拒絕男生「不尊重」的表現

外表出色的Emily不乏法國男士追求，但無論對方外型多優，只要語帶輕蔑或是不夠尊重，她能夠馬上掉頭就走，她認為不尊重女生的男生，個性也不會好到哪裡去。她認為理想的交往關係應該是平等的，不應該是傲慢無禮，不輕易妥協交友原則，才是對自己的尊重。

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關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, 愛情, 愛情觀, 戀愛
fashion.net

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