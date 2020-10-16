【奧斯塔羅】感情中你最害怕失去什麼？

大家總說談上感情

總是會失去些東西

但是會失去些什麼呢？

而你又最不想失去什麼呢？

今天就和奧斯老師一起看看

感情中你最害怕失去的是？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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抽到這張牌的朋友，你在面對愛情時最害怕失去的是「自尊」！這樣的一張牌點出你的控制慾與掌握慾並不低，而也就因為如此，你會希望愛情的發展或是狀況多是自己來主導，你不喜歡另一半對你的頂嘴或是不屑一顧，甚至讓你在親朋好友前丟臉。而話雖如此或表面如此，其實奧斯要說，你只是太在意別人對你的看法

，其實私底下的你跟另一半相處，還是挺在意對方且尊重對方，面對另一半的指正你也挺重視，所以說你怕失去自尊只是大方向，更貼切的應該說你害怕失去的是在外的自尊。

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抽到這張牌的朋友，你在面對愛情時最害怕失去的是「熱情」！抽到這張牌的朋友，你們天生就比較熱情一些，不管是愛情或是友情中，你總是扮演熱情的一方，你們對於新鮮或特別的事物總是很願意去嘗試，熱情總是滿滿的。而也就因為如此，假如一段愛情讓你感到不悅或是冷淡，你會開始感到害怕，甚至會覺得是不是發生問題了？因此奧斯要告訴你，面對太過冷淡或冷漠的愛情，你可就受不了了，甚至會覺得未來都黯淡了起來。

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抽到這張牌的朋友，你在面對愛情時最害怕失去的是「自由」！抽到這張牌的朋友，在愛情世界裡多半是扮演委屈的那一方，因為你們大多都是較能忍耐的，在面對爭執或是問題時，你們會習慣性地先退一步，不是說你們懦弱或是沒用，只是對於你們來說，與其爭執或兩人都卡在那沒有台階下，不如你就先扮演委屈的一方讓對方下台。只是不知道你有沒有發現，你們內心對於自由的渴望依舊存在，所以雖然表面上你願意配合對方，但奧斯會說那也僅存在於表面，更多時候你內心還是渴望自由不喜歡被束縛的。

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抽到這張牌的朋友，你在面對愛情時最害怕失去的是「自己」！雖然在愛情中你是會體貼對方或是尊重對方的人，面對許多愛情中的爭執及意見也挺順著對方，但在你們內心中還是渴望獨立與自主，會希望在愛情中有自己的空間與時間，這樣的牌組相當特別也矛盾，你們尊重對方順從對方但你們又害怕失去自己。奧斯會說，比起失去另一半，你們更害怕的是失去自己，怕愛到後面連自己都不再是自己了，因此你們在面對愛情最怕失去的會是自己喔。

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