全智賢穿「白色緊身褲」雙腿依然細爆　超輕鬆駕馭常人災難單品

記者王則絲／台北報導

凍齡女神全智賢除了在今年獲得Alexander McQueen韓國地區品牌大使，同時還身兼平價服飾品牌佐丹奴（GIORDANO）的代言人身份，來到換季之時，近日佐丹奴陸續釋出由代言人全智賢所演繹的秋冬新形象，將白色緊身貼腿褲、羽絨外套等一般人的「災難單品」穿出女神風範，又再度讓粉絲網友們看傻了眼！

▲全智賢佐丹奴最新形象。（圖／翻攝自IG@giordanokr、官網，以下同）



今年38歲的全智賢即便是兩個孩子的媽依然維持著少女的樣貌，不論是臉蛋還是身材，都與二十多歲的時候相差不遠，在這次為韓國佐丹奴拍攝的形象中，全智賢換穿多套日常服飾，其中這套純白穿搭中包含了一般人避之唯恐不及的「白色緊身褲」，但她極致纖細的腿部線條完美駕馭災難單品，令人不禁佩服。

而到了秋冬季節，衣櫃裡少不了的當然是「羽絨外套」，不過羽絨外套既蓬鬆又無法修飾身材，許多女孩們寧願冷也不喜歡穿，但是全智賢穿起來簡直就是另一回事，隨意將頭髮擺放一邊，就跟時尚大片一樣時髦滿分，同樣不把會使視覺放大的白色放在眼裡，即使是白色的羽絨衣依然能穿出女神氣場。

本季形象中的其他造型也令人看了賞心悅目，雖然佐丹奴定位於平價服飾，秋冬季單品售價幾乎千元以內，厚實外套價位也約落在一～二千台幣左右，但是由全智賢來駕馭高級感瞬間激升，彷彿穿出了精品的質感。

不過全智賢近日更換了髮型，日前出席公開活動時身上穿著Alexander McQueen的長大衣，並頂著全新的短瀏海造型亮相，原本就已經夠凍齡，現在又更年輕了！

▲全智賢日前出席活動穿著Alexander McQueen威爾斯格紋外套。（圖／品牌提供）



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