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30品牌試到爽沒櫃姐管！新光三越台中開「美妝複合店」　根本台版SEPHORA

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▲新光三越beautySTAGE美麗台全新美妝複合店，亮點一次看。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

靠櫃是買美妝最直接的方式，但也有很多人深怕試用卻不買不好意思，新光三越「beautySTAGE美麗台」原本是線上購物網站，現在更進一步進軍實體店，選在台中中港店開設首家「美妝複合店」，囊括Dior、雅詩蘭黛、植村秀、蘭蔻等專櫃彩妝、保養品牌進駐，而且不用害怕櫃姐在旁邊、壓力很大，因為所有商品皆可自行試用，現場也結合科技引進AR虛擬智慧試妝服務，不只可以檢測膚質，還可以自由試色、試妝，讓少女們盡情挑選美妝零負擔。

▲不用怕被櫃姐糾纏！新光三越beautySTAGE美麗台 全新美妝複合店亮點一次看 。（圖／新光三越提供）

▲新光三越beautySTAGE美麗台首創美妝複合店，座落於台中中港店B1，將於10/15正式開幕。（圖 / 新光三越提供，以下同）

位於新光三越台中中港店B1的beautySTAGE美麗台美妝複合店，以選物店的豐富性與廣納性吸引多達30項的彩妝品牌進駐，將beautySTAGE打造成彩妝圖書館，超多樣的品牌讓網友們直呼「根本是台版Sephora」！

不只試妝不怕被打擾，beautySTAGE也在每個展示櫃上貼心放著海綿、化妝棉、棉花棒等工具，讓少女們盡情體驗各項精品彩妝，選出最適合自己的完美妝容，現場也提供了AR虛擬智慧試妝服務，簡單觸碰幾個按鈕就可以輕鬆試色，省去上妝、卸妝的時間 。

▲不用怕被櫃姐糾纏！新光三越beautySTAGE美麗台 全新美妝複合店亮點一次看 。（圖／新光三越提供）

▲不用怕被櫃姐糾纏！新光三越beautySTAGE美麗台 全新美妝複合店亮點一次看 。（圖／新光三越提供）

▲現場提供AR虛擬智慧試妝服務，不只可以檢測膚質，還可以隨心所欲試色、試妝。

▲不用怕被櫃姐糾纏！新光三越beautySTAGE美麗台 全新美妝複合店亮點一次看 。（圖／新光三越提供）

▲beautySTAGE在每個櫃上貼心放上海綿、化妝棉、棉花棒等試妝工具。

店內另一亮點，是「小ml數彩妝牆」，各大彩妝品牌明星商品的「迷你版」一應俱全，輕量包裝超好入手，就算買錯也不怕，其中雅詩蘭黛新版小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、品木宣言等更是全台獨賣！beautySTAGE複合美妝店不只輕量包裝打中年輕世代的心，繽紛多彩的裝潢、超吸睛的放大版彩妝品裝置，除了購物之外還能當網美擺拍打卡，超高CP值也讓北部網友敲碗快點「北漂」。

▲不用怕被櫃姐糾纏！新光三越beautySTAGE美麗台 全新美妝複合店亮點一次看 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲超吸睛的品牌明星商品小ml數彩妝牆，輕量包裝小資女也能輕鬆入手。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

▲不用怕被櫃姐糾纏！新光三越beautySTAGE美麗台 全新美妝複合店亮點一次看 。（圖／新光三越提供）

▲不用怕被櫃姐糾纏！新光三越beautySTAGE美麗台 全新美妝複合店亮點一次看 。（圖／新光三越提供）

▲不用怕被櫃姐糾纏！新光三越beautySTAGE美麗台 全新美妝複合店亮點一次看 。（圖／新光三越提供）

▲beautySTAGE店上繽紛亮眼的裝潢，除了購物之外還能當網美擺拍打卡。

新光三越beautySTAGE美麗台台中中港店，10/15至10/25開幕慶、週年慶，也推出多樣超欠買的獨家組合，包括LANCOME（蘭蔻）買20ml小黑瓶就送四罐同商品5ml，原價4,400元、特價2,200元 ; 還有DIOR迪奧粉漾俏唇雙星組盒，內含豐漾俏唇蜜#001+癮誘粉漾潤唇膏#001正貨，以及超級夢幻美肌萃7ml+Miss Dior漫舞玫瑰淡香水5ml+銀河星願美妝包，超甜價只要2,700元，現場還有其他很多組合，想要省荷包的彩妝迷們千萬不要錯過。

周年慶正如火如荼展開，如果買美妝品怕自己試不出一朵花、還是習慣櫃姐幫忙，可以看以下懶人包、走進任何一家妳習慣的百貨公司尋找蜜糖、買到最划算商品。

►美妝「經典神品入門組」盤點

各大品牌紛紛在周年慶推出優惠組合和限定商品來搶攻美妝保養控們的心，尤其可以以超划算價格一次體驗品牌多款經典熱賣品的「入門組」，更是不能錯過！例如SUQQU 活力晶摩霜限定組、嬌蘭皇家蜂王乳平衡油大容量組等等，一定要瘋搶一波。

►小資女必買懶人包TOP15　嬌蘭買大送小超有誠意

盤點周年慶必買的化妝品組合，像是SK-II、雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂通通都有，一次可以看滿全部的懶人包，超級快速又方便，適合小資女孩趁著優惠價入手，像是小黑瓶還有買一送一、SK-II整組買起來就可以保養全臉，實用又划算。

►「貴婦保養」必買TOP 5　La Prairie、肌膚之鑰都划算

小資女孩好想試試看頂級的貴婦保養就要趁周年慶，La Prairie 魚子美顏豐潤組、La Mer 升級保養首選組、Revive 無敵活膚大滿貫組，都是下手的最佳時機。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

新光三越, beautySTAGE, 美麗台, SEPHORA
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