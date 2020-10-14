卡地亞廣告出現動物就捐款　投入公益護野生物種

▲卡地亞關加入The Lion’s Share Fund基金會，關懷生態保育。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在卡地亞（Cartier）的設計中，美洲豹已成經典，不僅化身為一件件靈動珠寶、亦是腕錶、甚至是廣告的主角，如此深刻的連結，以及對生態的關懷，促使品牌加入聯合國開發計劃署在2018年成立的The Lion’s Share Fund基金會，響應一旦在廣告中使用動物，就捐出該廣告支出的0.5%予基金會，用以阻止生物多樣性流失，並保護自然棲息地。

▲豹是卡地亞的經典形象，激發品牌投入保育野生動物與棲息地的行列。

▲美洲豹是卡地亞的經典形象，鑲嵌40.84克拉的塔糖形Santa Maria海水藍寶的Panthère de Cartier戒指約16,100,000元。

The Lion’s Share Fund基金會致力於保育動物、防止棲息地流失與氣候危機，卡地亞響應其行動，目標是未來5年，每年募得逾1億美元資金投入計畫之中，當務之急是支援因新冠肺炎疫情而陷入困境的野生動植物觀光地區，因當地人頓時陷入生計困境，管理保育土地與自然資源的非營利組織也深受影響，先投入資金援助讓該地區復原。

▲凱特布蘭琪身為IWC大使，關心品牌永續發展的走向。（圖／IWC提供，以下同）



▲IWC重新設計錶盒，不僅減少使用塑料，還增加收納巧思方便旅行攜帶。



同屬Richemont歷峰集團的IWC，也以永續發展為使命，邀品牌大使凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與市場推廣總監Franziska Gsell以此主題對談，談及IWC機械錶可一代一代傳承下去，製錶所採用的原料均取得責任珠寶業委員會 （RJC）的2019年《行為守則》認證；而今年更在包裝下功夫，推出兼具旅行小袋的腕錶包裝，可收納隨身袖扣等小物，方便旅行攜帶。

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